Companiile de stat au mers si mai prost in 2018. Datorii de zeci de miliarde de lei, subventiile s-au dus la transporturi

Datele apar inbtr-o nota referitoare la activitatea intreprinderilor publice, pentru anul 2018, care va fi discutata in sedinta de Guvern de luni. Comparativ cu anul 2017, in anul 2018 se constata o scadere a rezultatelor financiare inregistrate de intreprinderile publice centrale, inclusiv in ceea ce priveste platile restante inregistrate de acestea, se arata in nota.Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizati de Ministerul Finantelor Publice in temeiul O.G. nr. 26/2013 pentru un numar total de 1.475 intreprinderi publice, atat in exercitiul financiar 2018 cat si in dinamica, grupate dupa cum urmeaza: 225 intreprinderi publice centrale (I.P.C) aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare centrale (A.P.T.C.); 1.250 intreprinderi publice locale aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare locale.O alta tema este analiza aplicarii guvernantei corporative in temeiul O.U.G. nr. 109/2011 pentru un numar total de 1.316 intreprinderi publice grupate dupa cum urmeaza: 147 intreprinderi publice centrale active1 aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare centrale; 1.169 intreprinderi publice locale (I.P.L.) active aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare locale, din care un numar de 792 intreprinderi publice locale sunt organizate ca societati cu raspundere limitata.In anul 2018 valoarea totala a participatiilor detinute direct/indirect de stat la cele 225 de intreprinderi publice centrale au fost in suma de 26,3 mld. lei. In cadrul intreprinderilor publice si-au desfasurat activitatea un numar de 183.152 persoane. Companiile mai au datorii totale in suma 23,8 mld. lei din care plati restante in suma de 4,4 mld. lei.In anul 2018 fata de anul 2017 s-a constatat o scadere a veniturilor totale cu suma de 2,9 mld. lei si o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 mld. lei, ceea ce a determinat si o scadere a rezultatului brut cu suma de 4,4 mld. lei.Au beneficiat de cele mai mari subventii pentru exploatare si pentru investitii intreprinderile publice centrale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor in suma de 5,1 mld. lei, reprezentand o pondere de 85% din totalul de 6,0 mld. lei al subventiilor acordate.Platile restante au crescut cu suma de 0,4 mld. lei, respectiv de la suma de 4,0 mld. lei la 31.12.2017, la suma de 4,4 mld. lei la 31.12.2018 datorita, in principal, cresterii cu suma 0,2 mld lei la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.; Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR - MARFA" SA. cu o crestere in suma de 0,05 mld lei si operatori din industria de aparare (ROMAERO S.A., UZINA MECANICA ORASTIE S.A., AVIOANE CRAIOVA S.A.) si unele filiale ROMARM SA, inregistrand o crestere in suma de 0,06 mld lei.Ca o comparatie, in 2016, profitul brut a fost in suma de 6,753 miliarde de lei inregistrat de un numar de 143 intreprinderi publice de stat, iar pierderile au totalizat 1,496 miliarde de lei, inregistrate de 58 de companii publice de stat.In ce priveste platile restante inregistrate de intreprinderile publice din administratia publica centrala la 31.12.2018, nu au atins tinta convenita de reducere aprobata prin Bugetele de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.Cele 1.250 de intreprinderi publice locale au 98.245 de angajati si au realizat anul trecut venituri totale in suma de 10,4 mld. lei, din care subventii acordate de la bugetele locale in suma de 1,3 mld. lei, precum si cheltuieli totale in suma de 10,2 mld. lei;Rezultat brut este in suma totala de 0,2 mld. lei obtinut astfel: profit brut in suma de 0,5 mld. lei inregistrat de un numar de 564 intreprinderi publice locale; pierdere bruta in suma de 0,3 mld. lei inregistrata de un numar de 394 intreprinderi publice locale; Datoriile totale in suma de 6,0 mld. lei din care plati restante in suma de 2,9 mld. lei.In anul 2018, fata de anul 2017, s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu suma de 0,4 mld. lei, o crestere a cheltuielilor totale cu 0,6 mld. lei si o scadere a rezultatului brut cu suma de 0,2 mld. lei.