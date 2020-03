Coronavirus peste criza politica: "La noi va fi mai rau decat la altii. Iar nota de plata e la cetateni!"

Cat de important este sa avem un guvern cu drepturi depline

"La noi va fi mai rau decat la altii. Iar nota de plata e la cetateni"

In 5 februarie, dupa doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura. Ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier , cu scopul de a declansa anticipatele.In 25 februarie, Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat , dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Iohannis a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat, astfel ca seful statului l-a propus pe Florin Citu premier Asadar, de mai bine de o luna Romania se afla in criza politica si, mai nou, ne confruntam si cu criza coronavirusului. Ramane de vazut daca Guvernul Citu va reusi sa obtina votul de incredere in Parlament.PNL, care s-a tinut mult timp pe pozitii declarand ca va vota impotriva propriului guvern pentru a fi declansate alegeri anticipate, pare ca intr-un final va vota pentru. Pentru au anuntat ca vor vota si USR, PMP, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale. Chiar si din randurile PSD se pare ca vor fi parlamentari care vor vota pentru, desi oficial s-a anuntat ca PSD va asigura doar prezenta, dar nu va vota Guvernul Citu.Chiar daca are guvern interimar, Romania este administrata, a declarat, precizand ca masurile curente se pot decide fara nicio problema.Singurul lucru care nu se poate intampla, subliniaza el, este ca Guvernul sa legifereze. Mai exact, nu poate da ordonante de urgenta."Romania este guvernata. Tara este administrata de un guvern si de un prim-ministru. Masurile curente se pot decide fara nicio problema. Singurul lucru care nu se poate intampla este ca Guvernul sa legifereze. Nu poate da ordonante de urgenta. Caz in care le va trimite catre Parlament, care va decide el ce si cum. Daca va decide", a explicat Cristian Paun.Potrivit acestuia, mecanismele democratice si constitutionale ne protejeaza de un haos, mai ales in aceste vremuri tulburi de dinainte de alegeri.Cu toate astea, profesorul universitar precizeaza ca este bine sa avem un guvern in deplinatatea puterilor sale, nu unul interimar. Dar, atentioneaza Cristian Paun, avem nevoie si de un Parlament care sa nu puna in minoritate deciziile guvernamentale."Desigur, este mai bine sa ai un guvern in deplinatatea puterilor sale, nu unul interimar. Dar, cu un Parlament ostil, care pune mereu in minoritate deciziile guvernamentale, situatia nu este semnificativ diferita. E cam acelasi lucru: un guvern care nu poate decide caci Parlamentul ii anuleaza toate OUG-urile comparativ cu unul care nu poate adopta OUG-uri ca e un guvern interimar.Tocmai de aceea, nu putem spera mare lucru de la acest guvern. E un guvern de tranzitie. Un guvern care si-a asumat guvernarea in vremuri grele.O guvernare de care majoritatea partidelor fuge si o evita sistematic. Caci poate avea un cost electoral imens. E un risc in toata aceasta poveste. Pe care putini politicieni sunt dispusi sa si-l asume. Asta e mult mai important, zic eu.Desigur, decizii majore nu se iau in ani electorali. Nici de guverne interimare. Dar nici nu am vazut decizii prea bune luate de un Parlament dominat de parlamentari certati cu economia. De aceea, anticipatele sunt dezirabile continuarii acestei situatii imbacsite. Cu multa incrancenare politica in spate", a subliniat Cristian Paun.Insa, tinand cont de problemele economice cu care se confrunta Romania, aceasta criza politica se poate reflecta in inflatie, cursul de schimb, deficit, somaj sau dobanzi, atrage atentia profesorul universitar dr. Cristian Paun (ASE).Si, din pacate, nota de plata nu este la politicieni, ci la cetateni, care platesc distractia lor, subliniaza Cristian Paun."Evident ca intr-o economie cu probleme structurale lucrurile se reflecta in primul rand in inflatie, deficit comercial, somaj, dinamica dobanzilor, curs de schimb si deficit bugetar. Nici nu poti anticipa incotro se vor duce mai repede problemele.Ce putem insa anticipa e ca la noi va fi mai rau decat la altii. Problemele structurale de la noi fac ca aceste crize interne si externe sa fie mai usturatoare. Si mai putem spune tot cu certitudine ca nota de plata nu e niciodata la politicieni. E la noi, cei care platim pentru distractia lor", precizeaza profesorul universitar.Potrivit acestuia, in aceste momente este indicat sa fim cat mai precauti, pentru ca daca aceasta criza politica se prelungeste, pot aparea probleme la angajatori."In astfel de perioade e recomandabil sa avem grija mai mare la locul de munca, sa fim mai implicati, mai atenti, mai productivi. Pe scurt, mai utili celor care ne platesc salariul si care, cu siguranta, vor avea probleme de vanzari, profit si daca se prelungeste criza pot aparea si disponibilizari. Inflatia, cresterea dobanzilor si deprecierea sunt "bonus".Vor actiona in plus la inghetari de salarii sau, mai rau, disponibilizari. E bine sa fim precauti. Chiar daca este si foarte probabil sa nu fie atat de rau. Nassim Taleb a aratat cat de bine este sa te panichezi mai mult decat e cazul, mai ales cand vorbim de cazuri cu improbabilitate ridicata (numite de el "lebede negre")", a conchis Cristian Paun.