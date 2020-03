Cum va fi afectata economia romaneasca din cauza coronavirusului. Exista motive sa ne panicam?

Probleme in industria farmaceutica, din cauza cresterii preturilor

Impactul indirect asupra Romaniei

Isteria ce a dus la golirea rafturilor din magazine a fost temporara

In Romania, din fericire, nu poate fi vorba despre o epidemie, avand inregistrate in acest moment doar 4 cazuri de imbolnavire cu coronavirus Momentan, impactul coronavirusului asupra economiei romanesti nu a fost analizat, dar ministrul propus al Finantelor a afirmat marti, in cadrul audierilor din Parlament, ca, in cazul in care Guvernul Citu va primi votul de investitura, in prima sedinta a Executivului va cere constituirea unui comitet interministerial care sa faca aceste evaluari.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirus "Daca obtinem votul de investitura, in prima sedinta de guvern voi cere constituirea unui comitet interministerial care sa evalueze impactul coronavirusului asupra economiei. Trebuie sa ne gandim la cel mai pesimist scenariu si sa concepem niste scheme de ajutor atat pentru companii, cat si pentru angajati.Trebuie sa fim pregatiti, sa putem interveni sa oprim acest efect. Va garantez ca veti avea in mine un partener sincer si onest si eu stiu ca ma pot baza pe dumneavoastra, pentru a face multe lucruri bune pentru Romania", a afirmat Lucian Heius.Impactul coronavirusului asupra economiei romanesti este deocamdata limitat, considera. El a declaratca in acest moment este afectat doar traficul aerian care, de fapt, are de suferit in toata lumea."Impactul in economia romaneasca este in momentul de fata limitat si el nu afecteaza decat transportul aerian de persoane. Din punctul meu de vedere, impactul direct al acestei epidemii a fost in transportul aerian, care se resimte substantial in toata lumea", ne-a declarat Valentin Ionescu.El a precizat ca ar putea sa existe probleme si in industria farmaceutica si de echipament medical, dar nu neaparat din punct de vedere al aprovizionarii, ci al preturilor care vor creste."Dupa parerea mea, eventual, dar nu neaparat in ceea ce priveste aprovizionarea cu medicamente sau echipamente medicale, ci in ceea ce priveste preturile. Acestea ar putea sa urce, lucru care deja s-a inregistrat.Aici sunt si doua aspecte: in momentul de fata se livreaza produse de pe stoc din China. China este o producatoare de materii prime pentru industria farmaceutica din Occident si nu s-au intamplat acum probleme in aprovizionare, dar s-ar putea sa fie peste o luna-doua, daca nu se lucreaza la capacitate maxima.Doar ca si firmele care produc medicamente sunt obligate sa aiba mai multi furnizori. Nimeni nu mizeaza pe unul singur. Si atunci apare un efect de substitutie. Daca nu iti mai vine de la furnizorul chinez, apelezi la altul", a explicat analistul economic.Efectul epidemiei de coronavirus s-ar putea manifesta insa indirect asupra economiei romanesti. Mai exact, precizeaza analistul economic Valentin Ionescu, in cazul in care China va importa mai putine produse industriale din Germania, Franta sau Italia, ar avea si Romania de suferit.Asta pentru ca, spre exemplu, tara noastra produce piese pentru industria germana de automobile. Iar daca Germania va avea probleme cu exportul de masini spre China, ne va afecta si pe noi."Deci din punctul meu de vedere efectul acestei epidemii se manifesta indirect, in situatia in care China importa mai putine produse industriale din Germania, Franta si Italia. Asta ne-ar putea afecta pe noi, in situatia in care acele bunuri industriale care se exporta pe piata chineza incorporeaza bunuri intermediare importate din Romania.Aici impactul este indirect. Impactul direct, legatura intre China si noi pe produse industriale, respectiv alimentare, este scazut, dupa parerea mea", a subliniat Valentin Ionescu.In ceea ce priveste turismul, analistul economic Valentin Ionescu nu crede ca vor exista probleme in Romania. Nici piata muncii, spune el, nu va fi afectata, pentru ca in Romania sunt adusi muncitori straini care nu sunt din zone afectate de coronavirus.Pentru ca turismul din Romania este puternic influentat de factori sezonieri, iar noi acum suntem in luna martie. Nu prea se face turism nici in februarie, nici in martie. In sezonul estival ai o cerere mai mare si de Sarbatori. Altfel, nu. Turismul este puternic afectat nu in Romania, ci in Italia.In Romania nu este deocamdata afectat. In privinta fortei de munca, se aduce din Vietnam si Sri Lanka, tari care nu sunt afectate atat de mult de epidemia aceasta si chiar daca ar fi fost afectate nu are influenta deocamdata in piata muncii", a precizat Valentin Ionescu.Analistul economic Valentin Ionescu nu crede ca vor exista probleme in privinta alimentelor, cu toate ca zilele trecute romanii au golit rafturile magazinelor, panicati de o eventuala epidemie de coronavirus. Potrivit acestuia, a fost o isterie temporara, generata de informatii incomplete., nu spun ca acum nu mai este. Este, dar mai putin. Poate intre timp lumea s-a mai informat. Eu sper ca lumea intelege ca gripa autohtona a facut mai mult rau decat aceasta gripa venita din China.Reactia este disproportionata, in conditiile in care gripa de pe plan local a facut mai multe decese decat acest Covit 19.Eu cred ca din cauza faptului ca lumea nu stia foarte bine daca aceasta boala este tratabila, se auzise ca efectele sunt semnificative, si din aceasta cauza probabil ca lumea a reactionat asa de negativ, multi intrand in panica. Eu nu cred ca se va mai repeta, chiar daca numarul celor imbolnaviti va creste", considera Valentin Ionescu.Totodata, el a tinut sa precizeze ca, desi vor exista pierderi in toata lumea din cauza coronavirusului, nu ne vom confrunta cu crize economice. Potrivit acestuia, nu exista in istoria moderna o situatie in care o epidemie sau o pandemie sa constituie o sursa de criza economica.Nu exista asa ceva in istoria moderna. Eu am stat sa cercetez din secolul 19 incoace fiecare eveniment de acest gen si nu exista o corelatie intre o panica determinata de o boala si o panica economica. Au existat multe situatii de panica economica, adica generata de caderi la bursa, de cu totul alte cauze.Existenta unor pandemii a creat probleme la un moment dat de aprovizionare, de productie, dar nu a determinat crize economice. Asta nu inseamna ca nu s-au inregistrat pierderi. Dar nu exista o legatura intre o epidemie si o criza economica. Deci efectul negativ este temporar si o perioada scurta de timp", a conchis Valentin Ionescu.