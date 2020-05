Guvernul spune ca nu ajung banii, dar nu se imprumuta de la FMI si nu va creste taxe: Ar fi sinucidere! (Video)

Ziare.

Citu a recunoscut ca, desi pe timpul starii de urgenta colectarea la bugetul de stat a fost mai buna decat s-ar fi asteptat, banii nu ajung pentru cheltuielile care au crescut pentru a raspunde crizei de sanatate provocate de coronavirus.In plus, daca la inceputul crizei COVID-19 Guvernul spunea ca vor fi accesate fonduri europene pentru plata somajului tehnic, acum Citu pune sub semnul intrebarii aceasta posibilitate, astfel ca peste 400 de milioane de lei au fost platiti din aprilie de la bugetul de stat."Nu vor exista intarzieri la plata pensiilor, salariilor si ajutoarelor sociale si tot ce e nevoie. Vom lua cel mai bun pret din piata (pentru imprumuturi - n.red.). Pe partea de venituri, aici in martie au fost venituri mai mici cu aproape 10 miliarde de lei, dar acelea au fost masuri luate de acest guvern si au dat rezultate.Incasam si reusim sa incasam mai bine decat ne asteptam, dar nu ajunge, cheltuielile pe care le avem la buget sunt mult mai mari. Dar am reusit sa platim toate cheltuielile la timp. In acest moment lucrurile arata OK, dar inca nu am trecut peste hop", a spus Florin Citu.Ministrul a exclus categoric un imprumut de la FMI sau orice alta institutie financiara internationala care ar impune conditionari Romaniei."Am spus ca, pentru a ne finanta, folosim in principal pietele locale. Administrarea prudenta si transparenta a finantelor publice ne-a permis sa finantam la preturi bune. Nu vom accesa niciun imprumut de la vreo institutie internationala care vine cu conditionalitati. Romania nu va semna un acord, nu avem nevoie de asa ceva, daca gasim surse de imprumut fara conditionalitati, atunci vom vedea", a spus el.Exclusa este si orice crestere de taxe in aceasta perioada, a asigurat Florin Citu."Nu vom creste taxele in aceasta perioada, ar fi sinucidere sa crestem taxe in acest moment, indiferent in ce sector am face-o", a spus Citu, raspunzand la fel si cand a fost intrebat despre o eventuala taxa de solidaritate impusa celor cu venituri de peste 3.200 de lei. "Nu luam in calcul asa ceva. Ar fi contraintuitiv la ceea ce am invatat din criza din 2008".In orice caz, Citu spune ca cel mai negru scenariu care este acum pe masa Guvernului este acela in care timp de 2 ani Romania e pe zero, fara crestere economica, insa, sustine ministrul, lucrurile se vad mai optimist de atat din Palatul Victoria.Intrebat de Reuters ce stie Guvernul si nu stiu institutiile internationale care arata o situatie mai alarmanta pentru tara noastra, Citu a vorbit despre IMM Invest si alte masuri luate in ultima luna si jumatate de Executiv."Asta v-am aratat, ce stim noi si nu stiau ceilalti, si anume raspunsul la aceasta criza. In martie si noi lucram cu scenarii foarte dure, dar masurile pe care le-am luat si modul in care a raspuns economia ne-a facut sa reevaluam. Nu suntem intr-un scenariu roz, in care totul sa fie fantastic, dar vom reveni la perioada de dinainte de criza foarte rapid", a sustinut Citu.Intrebat daca se are in vedere introducerea unui venit de baza universal garantat de stat, asa cum multe tari din care s-au intors conationalii nostri au, ministrul a spus ca nu, dar pentru cei care si-au pierdut locurile de munca in diaspora, statul va face investitii pentru a le asigura aici ce au nevoie si astfel sa nu mai plece peste hotare.Despre un posibil val de executari silite dupa incheierea starii de urgenta, Citu a promis ca nu se va intampla chiar asa, dar ca vor fi facute analize pentru ca a primit de la companii private, cu istoric de bun-platnic, sesizari ca masurile luate risca sa sustina companii concurente care au datorii si intarzieri mari."Ati vazut ca ANAF in aceasta perioada a facut un pas in spate si totusi am incasat mai mult decat ne asteptam. Dar trebuie sa fim atenti, avem semnale de la companii care spun ca au fost buni contribuabili, au platit la buget, au investit, dar astazi nu vor ca masurile Guvernului sa ii salveze pe cei care nu au facut asta si le sunt competitori. Nu vrem sa intervenim foarte mult pe piata si sa ii salvam pe cei care nu merita salvati", a raspuns ministrul de Finante.In final, el este optimist chiar si daca in toamna vom fi loviti de un al doilea mare val de imbolnaviri cu COVID-19: "Luam in calcul si acest scenariu, dar suntem pregatiti, acum stim ce trebuie sa facem, ce masuri sa luam, vom avea rezervele de stat pregatite".