Mediul de afaceri propune Guvernului si politicienilor o "terapie soc" pentru salvarea economiei (Document)

Ei atrag atentia ca economia romaneasca are nevoie de o interventie de pana la 15% din PIB, adica in jur de 30 de miliarde de euro, aratand, cu argumente ce tin cont atat de contextul national, cat si de cel global, care prevede, cel mai probabil, o recesiune mondiala lunga, cu un varf al crizei in toamna.Acestia atrag atentia si ca este momentul ideal pentru cresterea investitiilor, avand in vedere ca este atat de multa nevoie de ele in tara noastra, au fost amanate an dupa an, dar ele sunt cele care pot ajuta la repornirea economiei si crearea de locuri demunca.O alta solutie propusa este apelarea la un imprumut extern, de la BERD sau FMI, avand in vedere ca datoria externa a Romaniei este redusa ca procent din PIB si exista conditiile unei negocieri avantajoase."Suntem constienti ca Romania nu dispune de resursele altor tari mai dezvoltate, care aloca sume nemaivazute pana acum, suntem constienti de faptul ca ar putea exista si efecte colaterale in urma unei astfel de interventii economice majore, consecinte din punct de vedere al monedei nationale, inflatiei etc., suntem constienti ca sumele imprumutate ar putea costa mult si sa fie lasate mostenire nedorita urmatoarelor generatii. Dar credem ca daca acest efort nu se va face, consecintele vor fi si mai grave, pe termen lung. Cu alte cuvinte, stim ca este greu si sunt consecinte, dar credem ca putem, avem de unde si este absolut necesar", se arata in scrisoarea deschisa.Semnatarii spun ca solutia propusa de ei este o "terapie soc" si sunt constienti ca va crea dispute si dezbateri, dar considera ca e un punct de pornire absolut necesar, pentru ca Romania sa nu ajunga intr-o situatie economica grava."In lipsa unei interventii masive si rapide, estimam ca multe companii romanesti insuficient capitalizate nu vor putea supravietui acestei crize. Ne putem astepta la cateva sute de mii de companii romanesti, in special cele mici si medii, care vor fi inchise in mod voluntar sau vor intra in faliment, cu un impact urias la nivelul angajatilor lor, societatii, dar si la nivelul intregului ecosistem de business din Romania.Pe de o parte, vedem companii care, oricat de bine ar fi conduse si administrate, se prabusesc pentru ca obiectul lor de activitate nu mai exista. Pe de alta parte, mult mai multe companii romanesti se vor prabusi in aceasta criza din cauza ajustarii masive in jos a cererii, din cauza lipsei de cash, care se va propaga intr-o spirala rapid descendenta in toata economia: PRABUSIREA CERERII DIN CAUZA LIPSEI DE CASH ARINSEMNA PRABUSIREA ECONOMIEI IN ANSAMBLU!Lipsa interventiei ACUM poate arunca Romania intr-o recesiune lunga si profunda, cu mult peste cea inregistrata in 2009, deoarece criza de acum este una mult mai grava, iar tara noastra ar putea astfel pierde tot avansul realizat in ultimii ani", mai scriu reprezentii mediului de afaceri.Ei cer crearea unui Grup de Criza Economica unde sa participe cu solutii Guvrnul, partidele parlamentare, bancherii si mediul de afaceri si anunta oficialii ca deja au analize detaliate pe care le pot pune la dispozitie, astfel incat criza sa fie depasita.