Miroase a 2010

Pentru ca atat noua ordonanta a "haiduciei" pregatita pentru saptamana viitoare , cat si rectificarea bugetara negativa care urmeaza exact asta anunta. Ca balul s-a terminat si incepe plata farfuriilor sparte.Cand rectificarea e negativa , este clar ca statul cheltuieste mai mult decat aduna si ca Guvernul, administratorul banilor, nu a fost capabil sa gestioneze eficient avutia tarii. Potrivit Ministerului Finantelor , dupa primele 6 luni, deficitul a ajuns deja la 1,94% din PIB, adica la numai un procent de limita maxima de 3% si foarte aproape de 2,76% - tinta asumata.Asta in conditiile in care, potrivit specialistilor, in general in primele luni ale anului bugetul era pe excedent, pentru ca majoritatea cheltuielilor se concentreaza in ultimele luni ale anului.Cat de prost o ducem? Pai, sa ne uitam de unde se iau bani. Rectificarea taie de la sectoare vitale : Transporturi, Sanatate si Educatie. Se adauga doar in zona de administratie locala, pentru ca primarii trebuie cumva dezmortiti din pasivitatea care ar putea distruge urgent PSD, si mai primesc serviciile pentru plata pensiilor speciale, capitol bugetar care a explodat ca urmare a valurilor de pensionari din ultimii ani, generate de modificarile legislative.Foamea de bani se vede insa clar in noile masuri haiducesti pe care vrea sa le ia Guvernul Dancila.Mai exact, o ordonanta care ciupeste de peste tot cate ceva, cu un aer populist care sa mascheze realitatea.Cea mai mare lovitura e in zona pensiilor, unde ar urma o impozitare drastica: 30% pentru tot ce depaseste 7.000 de lei si 50% pentru ce depaseste 10.000 de lei. Masura, nu ma indoiesc, va fi primita cu satisfactie de cea mai mare parte a oamenilor care se gandesc la pensii speciale. Dar intre pensiile speciale sunt diferente.Sunt acele pensii ocupationale ale magistratilor si militarilor, care nu reprezinta pomana, ci parte dintr-un pachet de compensare a unor restrictii importante de-a lungul vietii.Ce nu e normal e ca pensia sa fie mai mare decat salariul, prin adaugarea unor sporuri uriase in ultima luna de activitate si nu e normal nici sa avem pensionari la 40 de ani. Este ceea ce ar trebui corectat.Si, din acest punct de vedere, las aici spre reamintire ca, fara o interventie rapida, la 1 ianuarie 2020 intra in vigoare norma care permite pensionarea magistratilor dupa 20 de ani de vechime, indiferent de varsta. Aceste excese ar trebui sa dispara, insa pensiile in sine au logica lor.Dar, intr-un fel, astept cu nerabdare sa vad cum vor primi ordonanta unele doamne judecator care au slujit cu abnegatie cauza celor care acum atenteaza la pensiile magistratilor, deci si la pensiile lor viitoare.Iar celelalte pensii speciale ar trebui sa nu existe, nu sa fie diminuate. Nu exista nicio justificare pentru ca pana si angajatii Parlamentului sa aiba pensii speciale, la fel primarii si parlamentarii.Dar ce ne facem cu pensiile mari contributive? Exista in Romania oameni care au castigat foarte bine in functii inalte prin companii private, au platit contributii pe masura la fondul de pensii si acum au dreptul la pensii foarte mari in baza contributiilor.Cu ce drept sa vina statul si, dupa ce le-a luat conform veniturilor, sa refuze sa le dea conform contributiei? Pensii pe baza contributiei peste 10.000 de lei inteleg ca sunt in jur de 300. Probabil cu mult mai multe intre 7.000 si 10.000 de lei.Numarul insa nici nu conteaza. Si sa fie un singur om astfel nedreptatit, dupa ce a contribuit corect, mi se pare o imensa porcarie si motivul perfect pentru ca orice om sa se straduiasca pe cat posibil sa evite plata contributiei pentru sistemul de pensii, pentru a economisi pe cont propriu.Presa afirma pe surse ca impozitul suplimentar ar urma sa fie aplicat doar pensiilor speciale. Diferentierea va pica insa la CCR in secunda a doua, pentru ca reprezinta o discriminare.Si sunt cu atat mai sigura de asta cu cat judecatorii CCR au capatat pensii de magistrati, iar unii dintre ei, cum e dl Daniel Morar, s-a si judecat cu Casa de pensii pentru pensia sa speciala.Acciza pe bauturile care contin zahar ar putea fi un lucru bun, daca ar fi justificata strict de considerente privind sanatatea romanilor.Dar Opozitia a propus un proiect de lege pe tema aceasta anul trecut . Daca PSD tremura de grija sanatatii copiilor, se grabea sa il faca lege, ma gandesc. De fapt, e vorba tot despre ciupeala. La fel si cu tigarile.Sigur ca, teoretic, nu e rau ca se injumatateste numarul secretarilor de stat, dar am o mare teama ca vor pleca cei care stiu ceva meserie si vor ramane cei mai obedienti politic, oricat de inepti sunt.Si sub acoperirea acestei masuri pe placul poporului, se anunta inghetarea posturilor vacante in sistemul bugetar. Asa ca politistul acela care face ture de 24 de ore singur la 112 tot singur va ramane 24 de ore. Si vor fi eliminate sau plafonate niste sporuri.Dar PSD are grija de clientela proprie, fie de prin firme private care ii alimenteaza campaniile, fie din companiile de stat falimentare. Pentru ca amnistia fiscala le e dedicata Daca o firma obisnuita ajunge la datorii catre stat nu istorice, ci de pe o luna pe alta, se trezeste cu conturile blocate si, pana nu isi plateste darile, plus penalitatile aferente, nu mai misca.Ca sa ajungi la datorii istorice trebuie sa fi fost tolerat sa ajungi acolo, pe criterii numai de ANAF stiute. Pe langa o inadmisibila distorsionare a mediului concurential, in defavoarea companiilor care luna de luna isi platesc corect si la timp taxele si impozitele la stat, amnistia fiscala nu va face decat sa pastreze in mediul economic companii falimentare. Multe si pe bani grei, platiti de intreaga societate.In ce priveste companiile private iertate de datoriile acumulate, prin amnistia fiscala, Guvernul Dancila le face practic intangibile pentru guvernarile viitoare, altele decat PSD.Miroase din ce in ce mai tare a 2010, iar Guvernul otraveste fantanile si arde granele.