Numarul falimentelor din cauza crizei COVID-19 poate depasi 150.000 - analiza

Reprezentantii companiei au facut aceasta estimare pe baza datelor ce arata evolutia firmelor active pe piata locala, in perioada 2008 - 2017.Astfel, numarul companiilor intrate in faliment s-a dublat intre 2008 si 2009, crescand de la 57.500 in 2008 la 114.500 in 2009. Potrivit Horvath & Partners, impactul semnificativ negativ al crizei COVID-19, care ar putea fi similar cu cel generat de criza din 2008, poate fi diminuat.Modificarile structurale ale modalitatilor de colaborare si revolutia responsabilitatii corporative, aspecte care au cunoscut cele mai ample schimbari in ultimii 10 ani, sustin companiile si persoanele aflate in dificultate., a aratatPotrivit datelor analizate de Horvath & Partners, totalul companiilor intrate in faliment a ramas, pe plan local, la peste 100.000 in perioada imediat urmatoare varfului crizei trecute, adica in intervalul 2009-2013.Numarul ridicat de falimente a dus, ca o consecinta directa, si la cresterea ratei somajului.In perioada aceasta, aproximativ 600.000 de oameni au devenit someri ca urmare a intrarii in faliment a firmei pentru care lucrau.a adaugatPentru a-si sprijini clientii si orice alte companii care au nevoie de cunostinte si consultanta de specialitate in aceasta perioada, Horvath & Partners a demarat o serie de webinarii gratuite, care se desfasoara incepand cu 9 aprilie.Acestea vor avea loc de doua sau trei ori pe saptamana, pana la finalul lunii, cu posibilitate de prelungire in functie de cerere. Fiecare seminar online dureaza aproximativ 40 de minute si este sustinut de unul dintre consultantii Horvath & Partners.Webinariile sunt destinate tuturor companiilor care au nevoie de ghidaj profesional, indiferent de industria in care activeaza.Printre tematicile care vor fi abordate se numara:Puteti afla mai multe detalii si va puteti inscrie, accesand https://www.horvath-partners.com/ro/evenimente/ Horvath & Partners este una dintre cele mai importante companii internationale, independente, de consultanta in management, prezenta si pe piata din Romania, incepand cu 2005.Compania a fost infiintata in Stuttgart, in 1981, de Prof. Dr. Peter Horvath, unul dintre pionierii Controlling-ului in Germania si are peste 1.000 de angajati.Horvath & Partners are birouri in Germania (Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munchen si Stuttgart), Austria, Romania, Elvetia, Ungaria, Arabia Saudita si Emiratele Arabe, dar consultantii companiei stau la dispozitia clientilor la nivel global.Horvath & Partners este membra a Cordence Worldwide, cea mai importanta alianta activa la nivel mondial, formata din companii de consultanta in management de prestigiu, cu aproape 70 de birouri in 24 de tari, situate pe trei continente.Pe piata din Romania, Horvath & Partners ofera o gama larga de servicii de consultanta in domeniul performantei la nivel de companie si optimizarea performantei organizatiilor private si publice: de la management strategic si inovatie, managementul proceselor si organizare, pana la controlling, managementul operatiunilor si achizitiilor, training-uri, consultanta in vanzari si IT.Principiul de consultanta al Horvath & Partners se bazeaza pe o cooperare intensiva, in parteneriat si orientata pe solutii, alaturi de clienti.Unul dintre principiile de baza, care diferentiaza Horvath & Partners, este sprijinirea clientului pe parcursul intregului proces de transformare, de la elaborarea conceptelor strategice, pana la implementarea si ancorarea acestora in cadrul companiei. Va rugam sa vizitati website-ul nostru la: www.horvath-partners.com/ro