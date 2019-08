Romania la portile Infernului. Suntem gata sa renuntam la orice speranta?

ECB Long Term Interest Rates Indicators

Atunci cand florentinul Dante Alighieri, in seara de Vinerea Mare, indrumat de catre ilustrul sau predecesor Publius Vergilius Maro, ajunge la poarta spre Iad (Infern), el citeste deasupra acestei porti infioratoarele cuvinte ():Respectiva inscriptie cuprinde tot ceea ce ar trebui sa inteleaga cel care intra pe acea poarta, iar finalul ramane cea mai memorabila fraza retinuta de omenire din cartea Infernului, tradusa prin: "Abandonati orice speranta voi, cei care intrati pe aceasta poarta!".Aceasta boala, care abia s-a instalat se numeste simplu "" si se manifesta prin necrozarea rapida a organismului-gazda.Iata cum, sub privirile nepasatoare a milioanelor de turisti care se bronzau pe plajele elene, s-a "topit" cam jumatate din economia greceasca, plecand de la un PIB de 354 miliarde de dolari in 2008 si ajungand la un PIB de numai 196 miliarde de dolari peste numai 7 ani, in 2015. Adica economia Greciei aproape s-a injumatatit! La fel precum astazi, in Romania, politicienii greci sfidau logica economica in 2008, laudandu-se cu o crestere fabuloasa de peste 100% in ultimii 10 ani:In plus, Grecia are astazi o structura a economiei care nu va mai permite mult timp de acum incolo cresteri prea mari. Pe romaneste, ei vor trebui sa munceasca zeci de ani pentru a-si putea plati datoriile acumulate in perioada de crestere spectaculoasa.Primul simptom al bolii este bugetul pregatit de catre un guvern ucigas: pe 2019, Romania vrea sa incaseze 345 miliarde de lei si sa cheltuie 373 miliarde de lei, rezultand un deficit de 28 miliarde de lei. O treime din venituri (115 miliarde de lei) provin din munca salariatilor, fiind contributiile platite la fondul de pensii, respectiv la fondul de sanatate, inca o treime vine din impozitele pe consum, TVA si accize - 109 miliarde de lei, o zecime sunt fondurile europene (32 miliarde de lei), inca o zecime (30 de miliarde de lei) vin din impozitele pe venit si pe proprietate si abia 18 miliarde de lei, adica 5%, provin din impozitul pe profit. Repet, numai 5% din bugetul tarii provin din impozitarea profiturilor firmelor. Pai, oare ce economie functionala a creat PSD-ul aici, in care firmele au un profit asa de mic?Oricum,. In orice caz, sa retinem ca modul in care bugetul este facut proiecteaza un capitalism diform si defect, bazat pe un consum irational si pe profituri mici-mici-mici ale firmelor. Imaginea simbolica pentru economia noastra este cea a plajelor din Mamaia, unde se inghesuie weekend de weekend sute de mii de oameni pentru a avea privilegiul de a plati cele mai mari preturi din Europa pentru cele mai proaste servicii de pe continent; in vremea asta, mii de firme se zbat sa supravietuiasca, decapitalizate de deciziile hei-rupiste de crestere a salariilor si lipsite de piata interna prin suprimarea investitiilor.- 102 miliarde de lei se duc pe salarii si inca 110 miliarde de lei se duc pe pensii.- Inca 48 de miliarde de lei hranesc nesatulul aparatul bugetar cu limuzine de lux, benzina, hartie igienica si alte lucrusoare pentru sufletelul lor pretentios, adica asa-numitele "cheltuieli curente",- iar vreo 13 miliarde se duc pe plata datoriilor generos facute de echipa vesela de sub Orlando.- 36 de miliarde de lei se duc in proiectele europene- si numai 30 de miliarde de lei sunt destinate investitiilor, adica asa-numitele cheltuieli de capital.Acuma, sa va spun un secret, sa ramana intre noi:. Asa ca, stati linistiti, bugetul va cheltui abia vreo 10 miliarde pentru investitii, salvand (mincinos, am spune) "echilibrele macroeconomice".Poate nu stiati dar, la ritmul la care se imprumuta Orlando, peste doar doi ani, in 2021,o spune chiar BNR....Acest buget este radiografia unei economii care este orice, dar numai capitalista nu. Si pentru ca ceilalti iti vad imediat paloarea din obraji, tuturor le este clar ca guvernele PSD au omorat capitalismul, astfel incat banii care vin in Romania sunt putini si scumpi. Entuziasmul investitorilor s-a ofilit si asta se vede in cifre. Iata cum au evoluat tranzactiile bursiere zilnice, un indicator puternic al capitalismului:S-a ajuns la 42 milioane de lei, adica sub 9 milioane de euro. Asta in conditiile in care la Varsovia se tranzactioneaza peste 100 milioane de euro pe zi, iar la Budapesta peste 30 de milioane de euro zilnic.Dar poate ne cauta banii din categoria "private equity", adica fondurile de investitii? Ia sa vedem cam unde ne aflam in Europa din acest punct de vedere:Sa mai spunem caAdica, dobanda pe care o platim noi este cea mai mare din Uniune, iar dupa noi vine Ungaria cu jumatate din rata dobanzii noastre:Peste numai doi ani, in 2021, Romania se va afla in plina criza economica globala, va avea de platit pensii cu 80 de miliarde de lei mai mult decat anul acesta, va avea de platit salarii cu 50 de miliarde de lei mai mult decat anul acesta si dobanzi cu 15 miliarde de lei mai mult decat anul acesta. Si vom avea un buget doar cu 100 de miliarde de lei mai mare, daca se pastreaza aceeasi proportie din PIB ca acum. Si uite-asa, cu numai 35% din PIB datorie publica externa vom pati la fel ca Grecia in perioada 2009-2015. Vom strabate Iadul si vom iesi de acolo cu o economie mult mai mica. Chiar ne este indiferent?Pentru a nu fi o lectura placuta pentru nimeni, sa incheiem amintind locul celor care se cred spectatori:...