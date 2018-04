Teodorovici a mers la Washington sa dea asigurari ca economia Romaniei merge si nu sunt probleme

Ziare.

com

Teodorovici a participat, in perioada 20-21 aprilie, la Reuniunea de Primavara a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, la Washington, SUA.Ministrul i-a transmis sefului FMI ca masurile luate in acest an de Guvern vor asigura o crestere economica sustenabila pentru 2018 si pentru anii urmatori."Romania merge in directia buna, reluandu-si cresterea economica sustenabila bazata pe investitii. Dinamica veniturilor bugetare din trimestrul I 2018 este superioara dinamicii anuale prognozate pentru produsul intern brut (11,4% comparativ cu 7,9%, crestere nominala a PIB) fiind, cu exceptia celei inregistrate in trimestrul I 2015, cea mai ridicata post criza", i-a spus Teodorovici lui Thomsen.Ministrul Finantelor a mai discutat cu vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, Cyrill Muller, analizand impreuna portofoliul actual de proiecte aflate in derulare, finantate de banca in Romania.Printre acestea se numara si proiectul privind modernizarea ANAF, care va fi continuat intr-o forma revizuita de Finante, "adaptata pentru asigurarea unor servicii de calitate pentru contribuabili"."Totodata, ministrul finantelor a propus conducerii BM o noua abordare cu privire la modalitatea de acordare a imprumuturilor, care ar conduce la flexibilitatea utilizarii sumelor din imprumut in functie de gradul de pregatire si realizare al proiectelor", se mai arata in comunicatul Finantelor.Din delegatia romana au facut parte secretari de stat din cadrul Ministerului Finantelor, vicepresedintele BNR Liviu Voinea, oficiali ai ANAF si ai Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.Acestia s-au intalnit cu reprezentantii bancilor de investitii si ai agentiilor de rating si cu oficiali ai institutiilor financiare internationale, discutand despre mediul macroeconomic, supraveghere macroprudentiala, evolutia inflatiei, precum si prioritatile pentru perioada urmatoare.