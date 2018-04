Urmeaza o noua criza financiara: Economia Romaniei se va lovi de zid puternic si ne va face tandari

De unde avem bani pentru produsele importate? Din credite

Romanii cu venituri mici si medii vor avea cel mai mult de suferit

Vine noua criza. Economia se va lovi de zid puternic si ne va face tandari

Care este motivul principal? Stimularea artificiala a cererii interne prin masuri populiste, cum ar fi promisiuni de cresteri salariale,"Cresterea deficitului comercial al Romaniei are de a face cu structura economiei, care este rigida, invechita si controlata de stat in mare parte. A fost dintr-o data supusa presiunii cererii stimulate artificial. Avem o economie care nu poate sa raspunda imediat unor schimbari si dintr-o data cererea a fost stimulata artificial, de unele promisiuni de cresteri salariale si in acest context cererea a trebuit sa fie satisfacuta de undeva si bineinteles ca a fost satisfacuta din importuri.Acesta este un aspect. Al doilea aspect are de a face cu tipul de produse pe care le importam, pentru ca daca ne uitam acolo vedem ca importam produse de o calitate superioara, mai scumpe, produse care nu cred ca ar putea fi facute in Romania la aceleasi standarde pe termen scurt, fara sa permitem investitii si fara sa permitem economie de piata. Aceasta problema a Romaniei va exista in viitor mult timp", a subliniat Florin Citu.Potrivit presedintelui Comisiei economice din Senat, banii pentru a plati produsele importate vin din credite, consumul fiind sustinut din impumuturi.Si din tot ceea ce se intampla, bancile au cel mai mult de castigat, mai afirma Florin Citu."Banii pentru produsele importate sunt din credite. Au crescut foarte mult creditele de consum. Deci aici este paradoxul. S-au promis cresteri salariale, salariile brute poate ca au crescut, dar de fapt consumul este sustinut de credite.Si aici vedem la fel si la stat. Statul a sustinut cheltuielile mai mari la buget si veniturile mai mici tot prin imprumuturi. Bancile sunt cele care au beneficiat de ceea ce se intampla in ultimul an de zile. Cererea de credite a crescut fantastic in ultima perioada. Si statul s-a imprumutat foarte mult", a subliniat Florin Citu.Explozia deficitului comercial nu poate insa sa nu aiba si urmari, iar guvernantii vad doar cresterea economica, nu si riscurile din spatele ei, avertizeaza Florin Citu.Problemele vor aparea in momentul in care cresterea economica va incetini, iar cel mai mult vor avea de suferit persoanele cu venituri mici si medii, spune presedintele Comisiei economice din Senat."AtunciNe uitam la indicatori si vedem ca toti arata bine. Numai ca acestia se vor inrautati imediat in momentul in care incepem sa intram in panta de scadere a ciclului economic. In momentul acela toti acesti indicatori se vor inrautati si de aceea este nevoie de o politica economica prudentiala, pentru ca atunci cand ai crestere economica trebuie sa ai surplus la buget, cand ai crestere economica ar trebui sa fii atent cine se imprumuta.La noi avem programe gen Prima Casa, care a facut sa se imprumute persoane care au venituri mici si medii care nu ar fi putut sa ia credite. Deci", a precizat Florin Citu.Senatorul ne-a mai declarat ca atunci cand economia va incetini, deficitul se va tripla, vom vedea o rata a somajului foarte mare, datorie publica mare, dobanzi mari."Riscul se ascunde in economie in buzunarul persoanelor cu bani putini, care vor pierde foarte mult cand economia va scadea, si in bilantul statului care iarasi se va rasfrange asupra noastra. Deficit bugetar mare si datorie publica mare inseamna taxe pentru noi. Si iarasi", a mai spus Florin Citu.Mai mult, Florin Citu atrage atentia ca in urmatorul an, sau in cel mult doi ani, urmeaza o noua criza economica.Senatorul PNL spune ca guvernantii nu au invatat nimic din criza anterioara si ramane de vazut daca aceasta va fi mai mare sau la fel ca cea din 2008."Este clar, din punctul meu de vedere, daca ma uit cum a evoluat economia dupa 2015, ca nu am invatat nimic din perioada 2006-2007 si criza din 2008-2010 a trecut pe langa noi fara sa fi invatat nimic si se va repeta.Probabilitatea este foarte mare sa intram intr-o perioada de criza. Singurul semn de intrebare este cat de mare va fi criza economica. Avem un etalon, 2008-2010, vom vedea daca va fi mai mare sau la fel de mare. Aici este semnul meu de intrebare si nu am astazi un raspuns si numai realitatea ne va da un astfel de raspuns. Dar", avertizeaza Florin Citu.Presedintele Comisiei economice din Senat mai spune ca economia romaneasca deja gafaie si este nevoie de prudenta din partea Guvernului, nu de mesaje bombastice."Economia deja gafaie. Rata inflatiei cred ca are cea mai mare crestere din ultimii ani. In acest moment, rata inflatiei semnalizeaza o economie care este supraincalzita si pe care daca nu o incetinesti, se va lovi de zid puternic si ne va face tandari.Ai niste indicatori care iti arata o economie supraincalzita: deficitele in crestere, inflatie mare, moneda care se depreciaza si dobanzile care au inceput sa creasca si cer prudenta din partea guvernului, nu mesaje bombastice precum 'totul este foarte bine'", a conchis Florin Citu.