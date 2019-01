Conducerea CE Oltenia vrea sa-i convinga pe mineri sa reia lucrul: Greva ne poate costa milioane! Fiti intelegatori sau va sanctionam

Ziare.

com

De vineri incoace, mii de mineri de la carierele CE Oltenia au intrerupt lucru, cerand majorari salariale de 45%, vouchere de vacanta si conditii mai bune de lucru. In conditiile in care administratia CE Oltenia le-a promis doar o majorare salariala de 12%, oamenii au refuzat, in continuare, sa intre in subteran.Miercuri dimineata, in a cincea zi de greva, conducerea CE Oltenia anunta ca s-a inteles cu buna parte dintre mineri care au acceptat sa se intoarca la munca in schimbul unor majorari salariale de pana la 700 de lei.In conditiile in care Viorica Dancila a convocat o intalnire de urgenta pentru rezolvarea situatiei, iar o instanta din Gorj a decis ca parte dintre protestele minerilor erau ilegale, situatia parea sa fie in curs de rezolvare. In realitate, insa, tensiunile dintre mineri si conducere sunt, in continuare, la cote maxime, la CE Oltenia.Un semn clar ca acolo sunt in continuare probleme e comunicatul de presa emis de conducerea CE Oltenia, in dupa-amiaza zilei de miercuri In acest document, administratia ii informeaza pe angajati ca societatea poate inregistra pierderi de 15 milioane de lei pe fondul grevei si ca minerii risca sa fie dati in judecata si sanctionati pentru ca participa la protest. In incheiere - dupa ce ii amentinta cu procese si executari - conducerea complexului energetic ii indeamna pe oameni laConsultat de, expertul in energie Dumitru Chisalita a declarat ca, din punctul sau de vedere, singura modalitate de solutionare a conflictului este negocierea cu oamenii., a declarat pentruDumitru Chisalita.Din informatiile, la acest moment continua protestul la cariera Lupoaia. Liderul de sindicat al acestor mineri, Nicu Bunoaica, a povestit marti, pentru, ca salariatii au ajuns la capatul puterilor dupa ani in care au fost nevoiti sa munceasca in conditii vitrege - asemanatoare celor dintr-un lagar - pe salariul minim.Asa cumv-a informat deja, in cazul in care conflictul nu se rezolva, rezervele de carbune ale CE Oltenia se vor termina. Iar, fara carbune, complexul nu va mai putea livra energie. Intr-o astfel de situatie, Romania ar putea fi nevoita sa o cumpere de pe piata spot , unde preturile au atins un nivel record, in cursul zilei de miercuri.