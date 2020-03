Criza COVID-19 va genera falimente printre furnizorii de gaze si o tot mai mare vulnerabilitate pentru consumatorii casnici

Ziare.

com

In acelasi timp, criza economica le va genera consumatorilor casnici de gaze naturale o vulnerabilitate tot mai mare, pe fondul concedierilor si al taierilor de salarii ce se prefigureaza, chiar daca pretul gazelor este posibil sa scada in vara lui 2020.Acestea sunt principele concluzii ale unei analize realizate de Asociatia Energia Inteligenta, pe baza datelor centralizate din piata in perioada 16-18 martie 2020., a explicat, a completatda de timp suficient de lunga de plata astfel incat sa-si inchida cash-flow-ul de functionare", a mai spusDin analiza realizata de asociatie reiese ca daca micii furnizori vor intra in faliment, lipsa lor din piata va fi suplinita de marii furnizori, producatori si de importatori, care vor avea capacitatea de a prelua furnizarea, dar cu limitarea nivelului concurentei din piata si, implicit, cu o posibila crestere a preturilor pe termen lung.Potrivit analizei citate, vor fi afectati si producatorii si operatorii din piata de gaze naturale, care, din cauza reducerii activitatii unor intreprinderi - tendinta ce se contureaza in prezent - vor intarzia in realizarea unor lucrari de mentenanta sau investitii, fapt ce poate influenta capacitatile de productie, transport si distributie pe termen mediu.a mai explicatPotrivit asociatiei, in acest context, autoritatile ar trebui sa gandeasca masuri suplimentare de protectie sociala.reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania. Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra.