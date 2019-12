Fratii Micula au pus sechestru pe 22% din actiunile Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda

Ziare.

com

Nuclearelectrica este societatea care administreaza productia de energie din surse nucleare, la centrala de la Cernavoda. Potrivit informatiilor de pe siteul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), compania are 301.513.851 actiuni. Dintre acestea, 52.777.232 (17,5%) actiuni sunt detinute de diversi investitori privati. Cea mai mare parte a actiunilor, insa, adica 248,736,619 (82,49%) sunt detinut de statul roman, prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.In cursul zilei de 3 decembrie, conducerea Nuclearelectrica le-a transmis actionarilor ca fratii Ioan si Viorel Micula, nominal sau prin intermediul unor societati pe care le-au fondat, i-au pus sechestru pe aproape un sfert dintre actiunile detinute de stat., le-a transmis compania salariatilor sai.Compania mai transmite ca:Si societatea Conpet (de asemenea detinuta in principal de stat) isi anunta actionarii, la Bursa , pe 28 noiembrie, ca in acelais dosar de executare, i s-a pus sechestru pe circa 5 dintre cele 8,6 milioane de actiuni.De fapt, pentru fratii Micula nu mai e o noutate sa puna sechestru pe bunurile unor companii de stat. In urma cu o luna, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anuntat ca Romatsa este in pericol sa nu mai poata functiona din cauza ca Ioan si Viorel Micula - au castigat un proces si au de primit o suma uriasa de la stat.Mai exact, o instanta americana a decis in luna septembrie ca statul roman are de platit 331 de milioane de dolari plus dobanzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula si companiilor sale, intr-o disputa legala care priveste investitiile fratilor Micula, cetateni suedezi, in Romania.