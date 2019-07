Guvernul sterge prin OUG datoriile companiilor energetice, prin darea in plata a activelor lor

Ziare.

com

El a explicat, joi, la Palatul Victoria , in cadrul unei conferinte de presa, ca prin ordonanta de urgenta aprobata de Guvern "se creeaza cadrul general care va permite Ministerului de Finante, prin ANAF, sa extraga din sistemul energetic toate activele eficiente (...) si a le da ulterior in concesiune printr-o procedura care va fi stabilita"."Actul aprobat astazi de Guvernul Romaniei are rolul de a asana sistemul energetic romanesc, respectiv de a separa partea eficienta de partea care pana acum nu a produs decat gauri si datorii in sistem, de a imbunatati si de a creste eficienta sistemului. In esenta, prin darea in plata, activele profitabile ale sistemului vor fi extrase, reorganizate si constituite in niste entitati care vor putea functiona strict pe termenii de eficienta, fara a mai crea datorii in sistemul energetic. Acest lucru le va permite si obtinerea de fonduri in diferite modalitati, fie fonduri europene, fie imprumuturi directe care sa le permita modernizarea si eficientizarea", a afirmat Ciocanelea.Consilierul premierului a explicat ca "toate aceste eficientizari, toate aceste modernizari se fac si se vor face numai in strict dialog (...) cu Comisia Europeana, toate avand si avizul Consiliului Concurentei".Intrebat care este procedura care va fi urmata, Ciocanelea a precizat: "Prin aceasta ordonanta de urgenta se creeaza cadrul general care va permite Ministerului de Finante, prin ANAF, sa extraga din sistemul energetic toate activele eficiente, cele care efectiv produc energie fara a genera pierderi, a le da pe urma in concesiune printr-o procedura care va fi stabilita ulterior, in asa fel incat la sfarsitul intregului proces sa avem niste companii si niste active energetice care, efectiv, vor fi importante pentru sistemul energetic national, atat din punct de vedere tehnic, respectiv sustinerea sistemului energetic national permanent, indiferent de anotimp, dar si prin modul in care nu vor mai crea pierderi intregii economii si, mai mult decat atat, necreand pierderi vor permite retehnologizarea si modernizarea lor si aici ma refere inclusiv la partea de ecologizare a intregului sistem".Fiind intrebat daca sub incidenta prevederilor actului normativ vor intra entitati energetice precum Complexul Energetic Hunedoara sau ELCEN, oficialul guvernamental a spus: "Da, sunt niste active importante aici pe care nu vrem sa le pierdem din vedere si pe care vrem sa le vedem functionand si sa contribuie in continuare la siguranta sistemului energetic national".Ciocanelea a precizat ca nu poate mentiona un total al datoriilor la zi, avand in vedere ca sunt mai multe tipuri de datorii, iar gestionarea lor tine de Ministerul de Finante si de ANAF."Provin si din datorii si din penalitati si din imprumuturi luate, (...) discutam de cateva miliarde, in orice caz ", a completat el.Ciocanelea a facut o serie de precizari si cu privire la avizul din partea Consiliului Economic si Social pentru actul normativ, intrebat in acest sens."A fost inaintat catre CES, este depus cu numar de inregistrare cu toate formalitatile indeplinite, intelegerea mea este ca a fost discutat in comisii. Maine se va intruni din nou CES-ul in plen si va decide asupra lui, oricum el nu va fi publicat, din ce stiu eu, pana nu va exista si avizul CES", a afirmat el.Consilierul premierului a precizat ca se estimeaza ca intreg procesul va cel putin cateva luni."Noi estimam ca prima parte, dar aici poate mai bine va vor raspunde colegii mei de la Ministerul de Finante si ANAF, este partea de preluare, care nu va fi relativ usoara, deci va fi o perioada de cateva luni si in baza lor urmeaza partea a doua, mai concreta, de concesionare, deci este de cateva luni bune, 6 luni, poate 9 luni, dar important este ca s-a inceput si, ce mai vreau sa retineti, este ca s-a inceput in aceasta perioada si puteti sa o considerati si ca pe o pregatire pentru sezonul rece", a afirmat Ciocanelea.Formal, actul normativ initiat de Ministerul Energiei a fost aprobat de Guvern sub titlul: "Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale necesare pentru siguranta alimentarii cu energie electrica, precum si pentru stabilirea unor masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri de privatizare si a imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici".