Hidrocentralele de la Portile de Fier functioneaza la limita de avarie din cauza secetei

Potrivit reprezentantilor Hidroelectrica, debitul Dunarii este de 2.650 mc/secunda la Portile de Fier, adica aproape de limita minima la care pot functiona cele trei hidrocentrale care produc energie electrica.Cristinel Popescu, lider de sindicat Hiroelectrica Portile de Fier, a declarat, joi, ca hidrocentralele merg acum la limita minima de avarie, iar"In acest moment, din cauza lipsei precipitatiilor in bazinul hidrografic al Dunarii, debitele sunt in continuare in scadere, undeva la 2.650 mc/s, fapt ce a dus ca productia de energie electrica sa fie undeva la nivelul a 310 megawati/h pe cele doua hidrocentrale la Portile la Fier. Mai exact, 180 megawati/h la centrala de la portile de Fier 1 si 130-135 megawati/h la centrala de la Portile de Fier II. Asta inseamna", a spus Popescu.Potrivit acestuia, este foarte aproape de a fi atins debitul sub care Dunarea nu mai poate fi exploatata."Putem spune ca este o productie la limita a centralelor de la Portile de Fier. De altfel, debitele sunt foarte scazute,. Speram sa inceapa precipitatiile in bazinul Dunarii pentru ca altfel, productia va ramane foarte scazuta. Daca va continua seceta si daca debitele vor continua sa scada, desigur productia va fi dusa aproape de zero", a mai spus Cristinel Popescu.