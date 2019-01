LIVE Criza de la CE Oltenia de acutizeaza. Dancila a trimis corpul de control si ii cere solutii ministrului Energiei. Ramane Romania fara curent?

LIVE TEXT

Deja miercuri seara a fost oprit un grup al Termocentralei Rovinari din lipsa de materie prima, iar potrivit directorului unitatii, astazi ar urma sa se opreasca si altele. Or, daca se ajunge la suspendarea activitatii CE Oltenia, repornirea productiei va dura si va costa impovarator de mult.Abia astazi, la aproape o saptamana de la momentul in care cei peste 9.500 de mineri au declansat greva la CE Oltenia, ministrul Energiei, Anton Anton, a decis sa se intalneasca cu ei si sa le asculte solicitarile.Oamenii au povestit pentuca au ajuns la capatul rabdarii si ca nu mai pot munci in conditii inumane , apropiate de cele dintr-un lagar de concentrare, pentru salarii minime.In dimineata zilei de 16 ianuarie, administratia CE Oltenia a anuntat ca - dupa o noapte de negocieri cu sindicatele - ar fi ajuns la o intelegere. Mai exact, minerii ar fi fost dispusi sa renunte la protest in schimbul unei majorari salariale de 700 de lei si a acordarii de vouchere de vacanta.N-a fost sa fie, insa. Parte dintre mineri - cum ar fi cei de la cariera Lupoaia - n-au intrerupt niciodata protestul. Iar cei care au fost pe punctul de a accepta oferta CE Oltenia s-au razgandit repede si au reintrat in greva in doar cateva ore.Potrivit mai multor informatii aparute in presa, rezerva de carbune pe baza careia fucntioneaza CE Oltenia n-ar ajunge pentru 10 zile, cum s-a vehiculat initial, ci ar urma sa se termine vineri sau sambata.In aceste conditii, astazi, la sediul Prefecturii Gorj, are loc o noua runda de negocieri intre administratia complexului si grevisti, la care ia parte si ministrul Energiei, Anton Anton.- La inceputul sedintei de Guvern, premierul Viorica Dancila a declarat ca a cerut "tuturor structurilor de siguranta nationala" sa afle de ce s-a ajuns in aceasta situatie de criza la CE Oltenia., a declarat Dancila.Intrebari ramase fara raspuns in urma declaratiilor premierului sunt: cat timp le va lua vor structurile de siguranta nationala datele, cand vor ajunge ele pe masa Guvernului si cand va avea acesta timp sa ia decizii, in conditiile in care rezervele de carbune ale CE Oltenia se vor epuiza in urmatoarele zile.- Intalnirea dintre reprezentantii minerilor si conducerea CE Oltenia, la care participa ministrul Energiei, Anton Anton, a inceput, au confirmat pentrusurse din Ministerul Energiei- Guvernul a anuntat ca Viorica Dancila a trimis corpul de control al premierului la CE Oltenia pentru a verificaComunicatul Guvernului nu mentioneaza, insa, de ce acest control dispus de Viorica Dancila incepe abia pe 17 ianuarie, adica la aproape o saptamana de la izbucnirea grevei minerilor.- Ion Pisc, directorul sucursalei Rovinari a CE Oltenia, a declarat pentru publicatia specializata News Energy ca niciodata, in ultimii 38 de ani, nu a vazut o greva a minerilor care sa dureze atat de mult."Sunt nemultumiti, dar trebuie sa se aseze la masa. De 38 de ani muncesc in domeniu, de 30 de ani conduc centrala, am mai avut greve ale minerilor, dar s-a lamurit intr-o zi", a spus Ion Pisc.- Grupul energetic de la Rovinari s-ar fi oprit din cauza ca nu avea depozit de carbune, sustin sursele Agepress Cu alte cuvinte, rezerve de materie prima ar mai fi la CE Oltenia, dar - in conditiile in care si transportul de minereu e paralizat de greva salariatilor - carbunele n-a putut fi adus pana la grupul de la Rovinari, pentru valorificare. Pentru a compensa oprirea grupului de la Rovinari care ar urma sa se redeschida abia duminca, CE Oltenia ar fi pornit - sustin sursele Agerpres - un grup de la Turceni si inca unul de la Isalnita.La acest moment, in Romania se produc putin peste 7.300 de MW, din care 22,25% pe baza de carbune. In schimb, se consuma peste 8.662 de MW. Diferenta se acopera din import potrivit informatiilor Transelectrica - Minerii si liderii lor sindicali au inceput pregatirile pentru discutii. Oamenii sustin ca sistemul national energetic (SEN) e la un pas de colaps. Chiar si asa - din cauza ca nu mai pot suporta conditiile de munca - minerii sustin ca nu reiau productia de carbune fara o majorare a salariilor de 45%., a declarat pentru, presedintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Caldaruse.