Pe banii romanilor, lacomia Guvernului Dancila a invins foamea minerilor

Cifrele arata ca administratiei complexului energetic i-ar fi fost foarte dificil sa faca majorarile salarii cerute de mineri, inclusiv din cauza taxei pe care i-a impus-o Guvernul, prin intermediul Ordonantei Teodorovici.Asa cumv-a informat deja, minerii de la CE Oltenia au declansat greva inca de vinerea trecuta, solicitand cresteri salariale de 45%. Compania a spus ca nu poate plati atat de mult, dar ca ar fi dispusa sa acorde o crestere a lefurilor de 12%. In cele din urma, in prezenta ministrului Anton Anton, conducerea CE Oltenia le-a facut minerilor o alta oferta de majorare a salariilor . N-a fost una tocmai avantajoasa pentru mineri, din cauza ca ea nu viza majorarea efectiva a salariului tarifar, ci doar acordarea unor bonusuri. Cu toate astea, de voie, de nevoie, cei mai multi dintre mineri au acceptat aceasta oferta a conducerii CE Oltenia.Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si actual consultant pe probleme de energie a explicat pentrucati bani ar trebui sa aloce CE Oltenia pentru majorarea salariilor minerilor cu 45% si ce ar insemna o astfel de cheltuiala pentru companie., a apreciat pentruRazvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si actual consultant pe probleme de energie.Joi, dupa ce a participat la negocierile cu minerii grevisti, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat ca va face eforturi pentru eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baza de carbune, cum e CE Oltenia.Ramane de vazut daca aceste eforturi pe care ministrul sustine ca le va face se vor concretiza si daca CE Oltenia si CE Hunedoara vor fi scutite de suprataxa impusa prin Ordonanta Teodorovici.Si ce va rezolva asta pentru minerii platiti cu salarii de nimic si care traiesc si muncesc in conditii dintre cele mai grele.Cert este ca toata aceasta situatie critica pe care guvernul Dancila a fost incapabil sa o anticipeze si sa o gestioneze eficient s-a desfasurat pe banii romanilor. In aceasta perioada, energia a ajuns la pret record in Romania si ne va arde la buzunare incepand chiar cu facturile urmatoare.