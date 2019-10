Presedintele Consiliului Concurentei, despre fuziunea dintre Hidroelectrica si CE Oltenia: O idee naiva care ne-ar putea crea probleme cu UE

Ziare.

"E greu sa comentez ceva ce e doar o declaratie. Nu am vazut nicio hartie, nu am vazut niciun proiect. Ce mi se pare clar sa spunem, serios, este ca trebuie sa gasim o solutie ca Oltenia sa functioneze pe termen mediu, deci intr-un numar de ani in care economia noastra va avea nevoie de energia produsa de Oltenia prin arderea carbunelui, deci n-avem alternativa la asa ceva si trebuie sa gasim o solutie ca acest lucru sa fie posibil. (...) Cred ca sunt solutii, putem gasi o solutie sa subventionam activitatea CEO in perioada asta. Fuziunea cu Hidroelectrica cred ca e vazuta - cred, nu stiu - e vazuta ca o solutie sa sustinem activitatea CEO. Daca apare o propunere pe hartie, oficiala, o vom analiza'', a spus Chiritoiu.El a explicat ca presiunea asupra Complexului Energetic Oltenia vine in buna masura din faptul ca taxele de poluare cresc in Uniunea Europeana, iar certificatele de emisie au un pret in crestere, pentru ca tinta UE este sa se reduca poluarea, iar "asta face poluarea mai scumpa"."In felul asta, energia electrica produsa din carbune devine mai scumpa si, in consecinta, in Romania Complexul Energetic Oltenia are dificultati, dar el fiind necesar pentru economia noastra, repet, pe termen mediu. Pe termen lung o sa gasim probabil solutii sa ne mutam pe gaze sau... Cel mai probabil este mutarea pe gaze. Dar pe termen scurt nu putem face treaba asta si, atunci, cativa ani, avem nevoie de Complexul Oltenia in forma in care este el acum", a explicat seful Consiliului Concurentei.Acesta a precizat si unde apar ingrijorarile."Unde as vedea ingrijorari: 1 - cota foarte mare de piata, deci unim nr. 1 si nr. 2 in productia de energie electrica in Romania, deci asta poate sa faca piata noastra mai putin concurentiala, mai scumpa si 2 - mi se pare cumva naiva ideea ca daca nu pot sa subventionez o activitate, o companie, daca amestec o companie cu alta atunci o sa pot. Aceleasi dificultati le am in finantarea legala a unei firme sau a unei activitati economice, fie ca este ea o firma de sine statatoare, fie ca este combinata cu alta. Deci, aici mi se pare o anumita naivitate sa credem ca daca amestecam dintr-odata nu se mai prinde lumea ca de fapt subventionam carbunele, ca il amestecam cu alta companie. Daca activitatea de carbune e nerentabila si e tinuta in viata cu bani, deci prin subventii, deci bani veniti din alta parte, tot ajutor de stat la fel de ilegal e si daca o tinem separata si daca le combinam", a sustinut Bogdan Chiritoiu.Intrebat daca Romania ar putea avea probleme cu Comisia Europeana in cazul in care ar apela la aceasta procedura, Chiritoiu a raspuns: "Da, da".El a facut o paralela cu situatia companiei CFR Marfa."Discutii similare, acum fac o paralela - sa ne imaginam ca daca amestecam CFR Marfa cu CFR Infrastructura dintr-odata nu se mai prinde lumea ca CFR Marfa pierde bani. Nu. Deci, chiar daca le pun in aceeasi companie, tot ma va obliga legislatia sa pastrez evidente contabile separate, sa tin evidentele separat si sa nu subventionez dintr-o parte profitabila una neprofitabila", a aratat presedintele autoritatii de concurenta.Presedintele Consiliului Concurentei a participat la un eveniment organizat de Provident, in parteneriat cu AURSF, in cadrul colaborarii lor pentru educatie financiara si creditare responsabila.