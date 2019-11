Vicepresedintele ANRE: Planeta noastra este pe moarte; oamenii trebuie sa-si schimbe obiceiurile de consum energetic

Ziare.

"Cel mai important lucru in contextul eficientei energetice, mai ales la consumatorii casnici, e schimbarea mentalitatii si schimbarea perceptiei privind eficienta energetica, schimbarea unor obiceiuri pe care consumatorii casnici le au. (...)Va intreb:Deci comportamentul trebuie schimbat in primul rand, si doar prin schimbarea comportamentului, fara sa facem investitii grandioase, atat in industrie, cat si acasa la noi, se pot obtine rezultate spectaculoase", a afirmat vicepresedintele ANRE, la o conferinta dedicata eficientei energetice a cladirilor.Acesta a criticat persoanele, companiile sau institutiile care isi declara interesul pentru eficienta energetica insa nu isi transforma afirmatiile in actiuni concrete."Era un comisar, (Gunther, n.red.) Oettinger, care avea o vorba foarte interesanta si foarte adevarata. Oettinger a fost comisar pe energie, cred ca pana in 2014, si dansul spunea ca. Duminica, cand mergem la biserica, toata lumea acolo crede, isi spune rugaciunile, isi propune sa fie un om bun, sa aiba grija de semeni, iar in momentul in care iesim din biserica uitam totul. Asa si eficienta: cand suntem la conferinte toata lumea vede avantajele, fiecare este convins ca eficienta energetica este viitorul si trebuie sa facem totul pentru eficienta, si cand am iesit din sala de conferinta am uitat totul", a mentionat Zoltan Nagy-Bege.Vicepresedintele ANRE a estimat cava juca un rol important in atingerea de catre Romania a tintelor de eficienta energetica pentru anul 2030."Romania are o sansa de a-si atinge tintele de eficienta energetica pentru 2030, asa cum si pentru 2020 ne-am atins tinta privind eficienta energetica, probabil ca cu politicile adecvate si cu o strategie bine gandita si bine implementata vom atinge si pentru 2030. Sigur, politicile vor avea un rol important, iar sursele identificate de catre Guvern care ar putea fi alocate pentru sustinerea unor categorii de consumatori care nu au posibilitati financiare sa-si faca ei investitii in acest domeniu vor fi iarasi importante", a afirmat Zoltan Nagy-Bege.El a sustinut ca"Noi, in calitate de Autoritate de reglementare in domeniul energiei, dar si de autoritate responsabila pentru eficienta energetica in Romania, nu suntem autoritatea responsabila pentru transpunerea directivei privind performanta energetica a cladirilor, aceea este Ministerul Dezvoltarii. Dar am fost implicati, am participat la grupul de lucru care a lucrat la acest proiect de lege si daca ni se cere ajutorul si expertiza cu siguranta participam la orice fel de discutii.Ar fi foarte important ca asemenea politici sau planuri nationale privind eficienta energetica sau energia in general sa fie armonizate si cu perioade de finantare si modalitatile de finantare ale fondurilor europene, acum ma refer strict la urmatoarea perioada de finantare, 2021-2027, ca in momentul in care solicitam bani de la Uniunea Europeana pentru a finanta proiecte sa avem in vedere ca am facut o lege privind performanta energetica a cladirilor, eventual sa avem o strategie pe termen lung privind performanta energetica a cladirilor, un plan national integrat de clima si energie. Daca am ratat pe actuala perioada de finantare, macar pentru 2021-2027 sa avem in vedere acest lucru, si sa pornim discutiile cu forurile europene pe aceasta perioada stiind si avand in vedere aceste planuri si strategii", a adaugat vicepresedintele ANRE.