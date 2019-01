Avem destui anticorpi pentru a nu ajunge ca Venezuela?

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Am plecat din Venezuela si m-am intors in Europa, mai precis in Romania, in momentul in care regimul fostului presedinte Chavez devenea din ce in ce mai represiv. Saracia se instaurase deja in tara, produsele de baza devenind un lux inca din urma cu un deceniu.Si totusi, cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil ca unul dintre cele mai bogate state din America Latina, cu cele mai mari rezerve din petrol din lume, cu niste plaje exotice absolut minutate ce ar fi putut genera anual miliarde si miliarde de dolari, ei bine, cum a fost posibil ca o astfel de tara sa ajunga una dintre cele mai sarace din lume?Ce s-a intamplat cu acea Venezuela cosmpolita, prospera, pe alocuri chiar luxoasa? Ce s-a intamplat cu acea tara in care oamenii ieseau seara la un restaurant sau cel putin la un local pentru a bea o bere, dar in care astazi alearga porumbei, caini si catei pentru a-si potoli foamea?Venezuela este o tara cu un sistem sanitar in colaps, cu un sistem de educatie care devine inexistent, cu oameni infometati, disperati si lipsiti de orice perspectiva in tara lor. Tocmai de aceea, aproximativ 2 milioane de persoane au parasit tara, in ultimii 5 ani. Cea mai mare parte dintre acestia au fugit in Columbia, una dintre cele mai capitaliste tari din regiune si o tara cu legaturi puternice cu Statele Unite si cu lumea occidentala.Si totusi, ce s-a intamplat cu Venezuela? Raspunsul e foarte simplu: socialismul s-a intamplat.Atunci cand a venit la putere, Chavez a mentinut o perioada status-quo-ul politic si economic. Pentru inca o perioada de timp, Venezuela a fost o democratie cu o economie liberala. Intreaga tara prospera si totul parea a merge in directia corecta. Destul de rapid, insa, Chavez a inceput sa ia masuri de restrangere a libertatilor politice si economice. Treptat, americanii, companiile straine, multinationalele si opozitia liberala au devenit dusmanii oficiali ai tarii.Pe masura ce starea economiei se deteriora, libertatile politice deveneau din ce in ce mai putine, iar fortele de ordine din ce in ce mai bine platite si din ce in ce mai bine echipate.Pe acest fond, serviciile publice de calitate au disparut, iar magazinele au inceput sa fie din ce in ce mai goale. De mai bine de 5 ani, in Venezuela este penurie de hartie igienica, pasta de dinti, sampon, sapun si alte produse absolut banale intr-o tara capitalista, dar un lux pentru o tara socialista - cei mai in varsta isi amintesc poate ce valoare avea un sapun din Vest, in Romania de dinainte de 1989.Doar anul trecut, economia Venezuelei s-a contractat cu 18%. Inflatia a atins cateva milioane, practic o paine a ajuns sa coste cateva zeci de milioane de bolivari. Banii sunt folositi mai degraba pentru a face focul decat in scopul initial.Stim de la televizor ce s-a intamplat in ultimele doua zile. Presedintele Parlamentului, reprezentant al opozitiei democratice si pro-occidentale, s-a declarat presedinte si este sustinut din strada de sute de mii de manifestanti. Juan Guaido a fost recunoscut presedinte de SUA, Canada, Brazilia, Columbia si alte democratii din regiune sau de pe glob.Presedintele Maduro, la putere de cinci ani, este sustinut de Rusia, China, Turcia si Cuba - dupa cum vedem toate statele autoritare sau chiar dictaturi comuniste. Nu stiu ce se va intampla acolo. Am insa speranta ca in final dorinta de libertate va fi mai puternica decat forta tancurilor guvernamentale.Intrebarea, acum, e insa alta. Au societatile occidentale anticorpii necesari pentru a opri aici, in curtea noastra, un posibil drum, identic cu cel mai pe care a mers Venezuela in urma cu aproape doua decenii?Sa nu credeti ca Lenin, Hitler sau Maduro au ajuns la putere vorbind despre crime, pogromuri, holocaust. Nu, de fiecare data, discursul a fost pe placul maselor. Au vorbit despre egalitate, despre sanse egale, despre justitie sociala, despre echitate. Dusmanii urmau a fi taxati mai bine, pedepsiti pentru lacomia lor (merge o taxa pe lacomie, nu?) pedepsiti pentru succesul lor, pedepsiti pentru bogatia lor. Motivul e simplu: trebuie si ei sa plateasca o "taxa corecta".Ei bine,Le aud in Romania, le aud in Statele Unite.Pentru Chavez, bancile erau lacome, companiile straine veneau doar sa faca profit, nu plateau taxe etc. Va suna cunoscut?In mod identic, in SUA, senatorul democrat Warren tocmai a propus o "taxa pe bogatie" ce aminteste exact de taxele progresiste propuse de Chavez la inceput. Recent, un alt membru al Congresului, tot democrat, propunea taxe de pana la 70% pentru oamenii bogati.Da, astazi printre noi sunt politicieni care ne spun ca sistemul capitalist nu este corect, ca multinationalele trebuie pedepsite si ca oamenii bogati si de succes trebuie taxati pana nu le mai ramane nimic. Unora poate ca le suna bine. Stiu sigur ca acum doua decenii si in Venezuela aceste mesaje au sunat al naibii de bine. Si astazi nu stiu cum sa mai scape de dictatura, de saracie si disperare. Dupa doar 20 de ani.