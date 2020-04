Inevitabila criza: Mortii nu mai cumpara masini

Urmarile crizei - mai mici decat ne temem

Mortii nu mai cumpara masini

Prognozele au fost mereu o chestiune dificila - mai ales cand este vorba despre viitor. Este un aforism atribuit lui Mark Twain, dar si lui Kurt Tucholsky, Winston Churchill si Niels Bohr. Indiferent cui ii apartine judecata ironica, ea nu a fost poate nicicand atat de potrivita ca acum, in timpul crizei coronavirusului.Pentru ca, desigur, a si inceput cursa pronosticurilor: cu cat se va prabusi economia germana? Cu 5%, cu 10%, chiar cu 20 de procente poate?Pe primul loc este in prezent Clemens Fuest, activul sef al institutului economic ifo din Munchen. El le-a cerut cercetatorilor sai sa analizeze mai multe scenarii. Rezultatul nu poate surprinde pe nimeni si nici nu e nevoie sa fi studiat economia ca sa il intelegi: cu cat se va preungi mai mult blocada economica autoimpusa, cu atat mai mari vor fi pagubele.O concluzie similara au tras in raportul lor si asa-numitii intelepti (de regula cinci) ai economiei germane, un for de specialisti care analizeaza performanta economiei. Acest for ofera consultanta directa guvernului german. In prezent din el fac parte doar trei persoane, toti barbati, alte doua locuri fiind vacante.Inteleptii prognozeaza si ei o recesiune dura, dar nu cred ca economia germana va avea de suferit atat de tare ca in urma crizei financiare mondiale din 2009. Desigur ca si forul inteleptilor a analizat mai multe scenarii. Si desigur ca nici ei nu stiu cat va dura exact acest shutdown.Dar ei stiu si spun urmatoarele: pagubele sunt exacerbate de extinderea perioadei de timp in care economia este blocata. Totusi, ei cred ca prognozele de scadere economica de 20% sunt exagerate.Aceasta este stirea cea buna. Raportul inteleptilor va fi inclus in analiza guvernului german, care le-a promis nemtilor ca va prezenta dupa Paste o strategie de relaxare a masurilor restrictive, fara precedent. Atunci ar urma sa fie mai clar ce se va face mai departe legat de restrictiile de circulatie si intedictiile privind contactul social.Atunci va primi si mediul economic semnale privind redeschiderea treptata a fabricilor si unitatilor de productie. Tot atunci se va vedea si de ce masuri suplimentare este nevoie pentru sprijinirea relansarii economice, pe langa pachetul de ajutorare de sute de miliarde de euro aprobat deja. Un program de sprijinire a conjuncturii economice este inevitabil, lucru recomandat inclusiv de forul inteleptilor.Ce se va intampla insa daca, peste doua saptamani, numarul celor infectati cu noul coronavirus va fi tot in crestere, daca rata de infectare nu va scadea? Se va ajunge in acest caz la luarea deciziei majore, una despre care se tot dezbate in ultima vreme? Morti versus crestere economica?O sa auzim iarasi despre cei 120.000 de oameni care mor anual din cauza fumatului in Germania, pentru ca Guvernul nu are curajul sa interzica fumatul? Poate ca ar fi bine sa scoatem in evidenta ca la aceasta pandemie nu exista de fapt niciun fel de conflict de genul morti versus prabusire economica. Nu exista asa ceva.Daca pandemia este lasata sa evolueze fara masuri de limitare a impactului ei, atunci este clar ca milioane de oameni din lumea intreaga vor avea de suferit. Prabusirea economica ar fi intr-un astfel de caz si mai dramatica decat cea provocata de blocada actuala. Motivul: mortii nu mai cumpara masini.