Marea bajbaiala in ceata crizei coronavirus

Este comparabil, oarecum, cu prognoza meteo: nimeni nu este interesat de ea atunci cand afara este soare si vreme buna. Dar cand vremea se strica, brusc vor toti sa afle cand se va imbunatati iar. Cam la fel este acum in criza coronavirus, in care jumatate din populatia globului se confrunta cu restrictii de contact, iar activitatile economice au fost in mare parte inghetate.Si in ceea ce priveste economia este acum momentul cifrelor uriase. Computerele cercetatorilor nu se opresc din calculat, primesc cantitati interminabile de date, neprevazute pana acum in niciun model de calcul anterior.Pentru ca nimeni nu si-ar fi putut imagina un astfel de soc - cum numesc cercetatorii lucrurile total imprevizibile. Nici macar obisnuitii profeti ai apocalipsei. Cei care mereu vorbesc de urmatoarea prabusire! Dar aceasta nu este vreo arta a predictiei.Oricine care vrea sa para cat de cat serios recunoaste ca este o situatie fara precedent. Exista multe grafice care arata acest lucru, de exemplu, cel privind evolutia pietei muncii din SUA, grafic raspandit pe Twitter la inceputul lui aprilie de politologul Ian Bremmer.Si acela fusese doar inceputul - intre timp, 16 milioane de americani si-au pierdut locul de munca. Nimeni nu ar fi putut prevedea asa ceva - si pentru ca nu a mai existat pana acum in istorie un exemplu similar. Nici in criza financiara globala din 2008/2009, nici macar in recesiunea dramatica de la inceputul anilor 1930.Si tocmai aici este problema: modelele de calcul pentru prognozele economice se bazeaza mereu pe experientele disponibile din trecut.Cu toate acestea, diverse institute si institutii nu renunta la prognoze, prin metoda evaluarii mai multor scenarii considerate posibile. Ceea ce face ca, de exemplu, Organizatia Mondiala a Comertului sa prognozeze o prabusire a comertului global cuprinsa intre 13 si 32 de procente.Alt exemplu: Institutul Ifo din Munchen, care estimeaza o recesiune anul acesta in Germania cuprinsa intre sapte si 20 (!) de procente. Ceva mai concret este Fondul Monetar International, care prevede un recul al economiei mondiale cu 3%, recunoscand insa cu sinceritate in acelasi timp ca prognoza sa s-ar putea dovedi pana la urma buna de aruncat la gunoi.Sigur ca cifrele sunt importante: pe de o parte, oamenii vor sa stie cat de rau va fi; pe de alta parte, guvernele trebuie sa calculeze cate sute de miliarde sunt necesare pentru sprijinirea revenirii economice.Doar ca, asa cum spuneam, in astfel de crize, cifrele de azi nu mai au maine nicio relevanta, cat timp nu se stie cat va dura pana se va reusi oprirea extinderii epidemiei.Iar anumite cifre nu sunt momentan disponibile: pentru calcularea inflatiei, este nevoie de informatii despre preturi de la magazine - dar multe dintre acestea sunt inchise. Greu de crezut de asemenea ca, pentru indicele privind atmosfera de afaceri din Germania, toti cei 7.000 de patroni de companii chestionati de regula vor trimite acum raspunsurile, ca si cum nu ar avea alte lucruri mai importante de facut.Asa ca analistii si cercetatorii economici sunt obligati sa caute alternative, unele mai putin precise, dar in continuare de incredere pentru a formula niste concluzii.De exemplu, din biroul meu, vad in continuare cum circula pe Rin vasele de marfa incarcate cu containere. Mai putine decat de obicei, dar oricum. Sau se poate accesa portalul online de rezervari Open Table, unde se observa o prabusire cu 100% a rezervarilor de mese la restaurante.Sau se poate afla, de exemplu, ca furnizorii de articole de lux din China si-au redeschis intre timp magazinele, iar clientii vin din nou si cumpara. Nu in cantitati atat de mari precum inaintea coronavirusului, dar oricum.Exista voci publice oneste in aceste zile, care recunosc ca prognozele lor nu prea sunt de baza. Torsten Slok, de exemplu, de la Deutsche Bank din New York, spune ca nu exista nimic de introdus in modelele de calcul actuale la capitolul variabile.Pana si seful bancii centrale americane FED, Jerome Powell, a fost nevoit sa admita, in contextul crizei coronavirus: "Sunt lucruri pe care nimeni nu le poate sti."Sunt afirmatii dezarmante si in acelasi timp consolatoare. Ne ramane doar sa lasam capul jos si sa asteptam sa treaca furtuna. Dupa aceea, vom putea vedea pagubele exacte provocate de acest virus. Dar va rog nu intrebati de pe acum cat de mari vor fi aceste pagube. Este clar doar ca ne asteapta multa, multa munca.