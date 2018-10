Siegfried Muresan: Documentul prin care Teodorovici anunta CE ca ingheata salariile e optimist. Romania se indreapta spre criza

Documentul trimis de Teodorovici e optimist. Romania se indreapta spre criza

Romania este obligata sa respecte cerintele CE. In caz contrar, romanii vor plati

Ziare.

com

Partea si mai proasta este ca, in punctul de vedere pe care urmeaza sa il trimita Guvernului ca raspuns la acest document, CE ar putea sa concluzioneze ca aceste masuri nu sunt suficiente pentru redresarea economiei si sa ceara altele si mai dure.Iar tara noastra va fi obligata sa tina cont de solicitarile oficialilor europeni, a declarat pentru Ziare.com Siegfried Muresan. In caz contrar, vom suporta consecintele, care nu sunt deloc neglijabile: amenzi care vor fi platite din banii romanilor, rate mai mari de refinantare a creditelor pentru tara noastra si pierderea investitorilor straini."Ministerul de Finante a inceput sa inteleaga ca intram in criza economica si chiar si tonul general al scrisorii trimise spre CE arata ca trebuie sa stoarca bani si nu stiu cum si nu stiu de unde. Sunt intre ciocanul si nicovala propriilor promisiuni si incetinirea cresterii economice", a subliniat europarlamentarul roman.El ne-a explicat ca, acum urmeaza ca oficialii europeni sa evalueze documentul transmis de Ministerul de Finante iar apoi, in aproximativ o luna, sa trimita concluziile."CE trebuie sa evalueze raspunsul in termen de o luna, dupa care trebuie sa faca o recomandare Consiliului UE si ma astept ca pozitia Consiliului de ministri sa fie luata pana la finalul acestui an", a precizat Siegfried Muresan.Este foarte posibil ca Guvernul sa primeasca o lovitura grea din partea Comisiei Europene, care ar putea concluziona ca masurile transmise de Ministerul de Finante nu sunt credibile, nu sunt suficiente si ca prognozele privind cresterea economica sunt mult prea optimiste."Eavand in vedere gestionarea finantelor publice si a economiei in ultimii doi ani, si ca. Orice ministru al Finantelor Publice, oricine gestioneaza banii publici, trebuie mereu sa fie moderat in ceea ce priveste incasarile, sa fie conservator, sa porneasca de la premise prudente, si in ceea ce priveste cheltuielile de asemenea.Ori ei sunt foarte optimisi in ceea ce priveste incasarile, prevad crestere economica mare, cresteri ale incasarilor in viitor. Acestea nu sunt acoperite de masuri care intr-adevar sa genereze cresterea economica si nu sunt acoperite nici de mersul economiei, caci in viitor ai crestere economica daca in prezent faci doua lucruri: daca investesti si daca faci reforme. Ori ei nu investesc acum, nu absorb fondurile europene", a argumentat Siegfried Muresan.Europarlamentarul atrage atentia ca, in momentul fata, indicatorii macroeconomici ai Romaniei arata foarte clar ca economia tarii noastre se indreapta spre criza, lucru pe care il va sesiza si Comisia Europeana."Evident, CE a vazut multe tari din UE intrand si iesind din criza si, cresterea economica e incetinita, chiar scrisoarea trimisa de ministrul Teodorovici porneste de la o premisa de crestere economica de 5% in perioada 2019-2020, care este clar ca este nerealista. Deci cresterea economica este incetinita, inflatia e crescuta la peste 5%, iar in conditiile in care inflatia este peste 5%, inghetarea salariilor inseamna o reducere a puterii de cumparare a oamenilor cu peste 5%.Decisi mai ales incercarea, vizibila din scrisoarea ministrului Teodorovici, de a stoarce companiile de stat de orice fonduri la dispozitia lor, prin faptul ca spun in scrisoarea respectiva ca 90% din profitul companiilor de stat va fi platit drept divident., problema fiind ca daca nu lasi profitul in firma pentru a fi reinvestit nu poti creste activitatea in viitor si nu poti ramane competitiv, nu poti face lucrari de investitii, de retehnologizare, care sunt necesare in orice firma. Deci practic a lua de la intreprinderile de stat pana la ultimul cent", subliniaza Siegfried Muresan.Daca pana acum Comisia Europeana transmitea punctul sau de vedere statelor membre fara ca acestea sa fie obligate sa tina cont de el, de la o vreme lucrurile s-au schimbat. De cativa ani, oficialii europeni au constatat o guvernare iresponsabila din punct de vedere fiscal bugetar la nivelul statelor membre, astfel ca regulile au devenit tot mai stricte."De mai multi ani de zile, la nivelul Uniunii Europene s-a constatat o guvernare iresponsabila din punct de vedere fiscal bugetar la nivelul statelor membre si regulile europene au devenit tot mai stricte.In urma cu cativa ani de zile, tot ce venea de la CE si de la Consiliu in acest domeniu avea caracter de recomandare deoarece se considera ca aceasta politica privind taxarea este o politica unde statele membre au prerogative exclusive si ele stabilesc nivelul taxelor, cate venituri colecteaza si asa mai departe.De-a lungul crizei economice am vazut ca intr-o Uniune Europeana in care economiile noastre sunt puternic conectate, mersul economiei intr-o tara poate avea consecinte asupra intregii UE si ca atare s-au facut cativa pasi. S-a inventat monitorizarea acestei tinte de deficit pe termen mediu si lung, acel MTO celebru prin care practic ne propunem sa toleram deficit in perioada de criza dar sa asteptam de la statele membre un excedent bugetar in perioade economice bune, pentru a acoperi deficitul in perioade de criza.Si mersulCand noi ar trebui sa punem bani de o parte pentru a avea in perioada de criza, noi cheltuim totul si avem deficit mare. Este exact ca in anii 2007-2008.", a precizat Siegfried Muresan.In cazul in care Romania nu respecta solicitarile facute de Comisia Europeana si ajungem la deficit excesiv, riscam amenzi care vor fi platite din buzunarul contribuabililor."O procedura de deficit excesiv se poate incheia: cu amenzi la adresa Romaniei, pe care nu le vor plati nici ministrul Teodorovici, nici premierul din propriul buzunar, ci vor fi platite de bugetul public, adica de fiecare contribuabil, cu schimbarea politicii de creditare a Bancii Europene de Investitii fata de Romania si asta poate duce la rate mai mari de refinantare a creditelor pentru tara noastra, iar a treia consecinta este un certificat de proasta purtare economica ce va duce la o pierdere a increderii investitorilor straini, implicit la o infuzie mai mica de capital, la mai putina crestere economica, la o creare mai slaba de locuri de munca.Aceste documente nu raman documente cu un pur caracter teoretic, relevante doar pentru cativa oameni politici, ci sunt intotdeauna luate in seama de agenti economici, de banci si mai ales de investitori privati", a conchis europarlamentarul Siegfried Muresan.