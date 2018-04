Principalele banci din Grecia au trecut cu succes testele de stres

Ziare.

com

In mai, Banca Centrala Europeana (BCE) va publica rezultatele oficiale ale testelor de stres derulate in randul principalelor banci din Grecia, pentru ca acestea sa aiba timp sa rezolve eventualele probleme legate de deficitul de capital inaintea iesirii tarii din programul de asistenta financiara, in august. In cazul celorlalte 33 de mari banci din zona euro care sunt supuse testelor de stres, rezultate vor fi publicate in data de 2 noiembrie.Toate cele patru banci au trecut cu succes testele de stres, chiar si in cazul scenariului ce indica conditii dificile, sustin sursele.Analistii isi exprimasera temeri privind capacitatea Piraeus Bank de a trece testele, tinand cont de nivelul ridicat al creditelor neperformante (NPL). Conform informatiilor obtinute de publicatia elena Kathimerini, Piraeus va propune un plan de intarire a capitalului, care va fi implementat intr-o perioada extinsa de timp. Succesul obtinut de Piraeus este atribuit noii conduceri, care intr-o perioada scurta de timp a luat masuri pentru rezolvarea problemei creditelor neperformante.Totusi, avertizeaza publicatia elena, ar putea exista schimbari de ultim moment pana la publicarea oficiala a rezultatelor testelor de stres, care va avea loc probabil in 4 mai.Ar fi o evolutie incurajatoare pentru bancile din Grecia, dar si pentru economia tarii.Banca Centrala a Greciei a creat o unitate speciala care a supervizat si a monitorizat testele, a facut precizari privind conditiile tehnice si a colaborat strans cu BCE pentru rezolvarea tuturor problemelor aparute pe parcursul derularii exercitiului.Surse bancare au declarat ca aceste teste au fost mult mai dificile decat cele din 2014 si 2015.