Blue Air risca sa intre in faliment: Cu 90% dintre angajati in somaj tehnic, compania cere public un credit de salvare

Ziare.

com

Avand 90% dintre angajati in somaj tehnic si toate zborurile regulate suspendate pe termen nelimitat, cei de la Blue Air au lansat, marti, un "Manifest pentru salvarea aviatiei romanesti".In acest document semnat de CEO-ul Oana Petrescu se explica de ce a ajuns operatorul aerian low-cost in aceasta situatie mai mult decat dramatica."In situatia actuala, pe fondul limitarilor legate de instituirea starii de urgenta, Blue Air a fost nevoita sa suspende temporar zborurile regulate. Pentru a asigura capacitatea companiei de a traversa cu bine aceasta perioada astfel incat sa poata sa-si serveasca pasagerii si in viitor, sa contribuie semnificativ la bugetul de stat si sa urmareasca interesul strategic romanesc,", se arata in comunicatul companiei.Mai departe, este descrisa pe scurt evolutia din ultima luna, cea in care operatiunile au fost aproape sistate, iar angajatii trimisi acasa, in somaj."Luna trecuta, totul s-a schimbat. Restrictiile de zbor si de calatorie au devenit din ce in ce mai stricte in toata Europa, iar mare parte din aeronavele lumii s-a asezat treptat la sol. In tot acest timp, numarul pasagerilor nostri s-a redus zilnic, iar odata cu instalarea starii de urgenta in Romania, Blue Air a demarat programul "Te aducem acasa" - asigurandu-ne ca avem suficiente zboruri pentru cei care cumparasera bilete pentru luna aprilie si doreau sa vina acasa mai devreme, inainte de suspendarea temporara a zborurilor.In luna martie, mai putin de 30% din personalul nostru a continuat sa zboare, sa organizeze dezinfectarea navelor dupa fiecare zbor, sa intretina aeronavele si sa transforme altele in cargo.Ceilalti au intrat in telemunca sau in concedii ramase neefectuate de anul trecut. Unii au asigurat conceptul si autorizarea activitatii temporare de cargo. Altii au continuat organizarea de zboruri speciale, chartere sau de repatriere, incercand sa contribuie cu cat este posibil la lupta cu pandemia. Acum, peste 90% dintre colegii nostri sunt in somaj tehnic."CEO-ul Blue Air subliniaza ca ajutorul pe care il cere statului roman este sub forma de credit. Unul cu dobanda preferentiala, dar care va trebui returnat."In situatia actuala, pentru a putea traversa cu bine aceasta perioada si pentru a continua sa ne servim pasagerii si sa platim sume substantiale la bugetul de stat, avem nevoie de sprijin temporar, sub forma unui credit, care sa asigure Blue Air lichiditatea necesara mentinerii capacitatii de zbor si a locurilor de munca in aceasta perioada dificila., ci un imprumut cu dobanda preferentiala acordat unei companii, intr-o situatie de criza majora.De aceea, luna trecuta am depus la Guvernul Romaniei solicitarea noastra formala si suntem increzatori ca orice analiza de risc si oportunitate va duce la o solutionare pozitiva a cererii noastre de finantare.In caz contrar, piata pe care nu o vom mai putea deservi noi, o companie romaneasca, va fi preluata de operatori straini care nu vor contribui la bugetul de stat al Romaniei si nu vor lua decizii avand in minte interesul romanesc."Iar intr-o interventie pentru Mediafax , Oana Petrescu a spus si suma de care are nevoie compania aeriana, 60 de milioane de euro!"La acest moment si pe baza informatiilor pe care le avem referitoare la evolutia acestei crize, estimam o nevoie de 40-60 milioane euro pentru a continua sa ne pastram cota de piata la nivelul de dinainte de criza", a spus aceasta.In aceasta perioada, Blue Air efectueaza doar zboruri cargo sau charter, insa incasarile sunt considerabil mai mici decat in mod normal.