Cele cinci riscuri majore la adresa economiei mondiale: "Cand America stranuta, toata lumea se imbolnaveste de gripa"

Intr-o analiza CNBC sunt enumerate cinci riscuri majore la adresa unei economii mondiale deja fragile, noteaza Mediafax este acela al unei incetiniri a economiei Statelor Unite, pentru ca "atunci cand America stranuta, toata lumea se imbolnaveste de gripa". Iar acest moment se apropie pe masura ce efectele relaxarii impozitelor impuse de Donald Trump incep sa se disipe, iar Fed estimeaza o crestere economica de 2,2% in acest an, sub tinta de 3% a aministratiei Trump.vizeaza datoriile Chinei, cu care aceasta si-a alimentat economia si care au ajuns la 303% din PIB. Beijingul nu poate face prea multe in aceasta privinta fara a risca o accelerare a incetinirii economice care afecteaza deja China.se refera la protestele din Hong Kong, care au inceput in urma cu patru luni. Vorbim de un important hub financiar si comercial si, prin urmare, orice tulburare manifestata aici ar putea afecta economii din intreaga lume.are legatura cu situatia din Argentina. Dupa ce presedintele Mauricio Macri a pierdut, in august, alegerile primare, bursa si moneda nationala a tarii s-au prabusit, iar analistii chestionati de CNBC se asteapta ca situatia de aici sa afecteze si alte state.este prabusirea "dictatorului preferat" al lui Trump, presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi. Protestele care au avut loc in orase ca Alexandria si Cairo impotriva guvernului egiptean au avut un impact negativ asupra bursei tarii, care s-ar putea accentua daca instabilitatea politica va continua.