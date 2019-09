Criza care urmeaza si perceptia ei. Cum intra Romania in saptamana de ceata

Criza

deficit bugetar iesit din tinta (3,02 pe ESA in 2018),

deficit de cont curent de 1,5 ori mai mare decat pragul de alarma

deficit comercial istoric

inflatie dubla fata de vecini

costuri de finantare de 1,5 ori mai mari decat ultimul stat din UE 28 - ca inca n-a plecat UK - ceea ce inseamna ca nu suntem ultimii, ci pur si simplu jucam in alt film.

Mai intai, saptamana de ceata:Peste fix o luna de zile, incepe o saptamana in care astrii nefasti se aliniaza - iar Romania va avea mari probleme sa se finateze rezonabil (haha! Acum avem dobanzi duble fata de media tarilor cu crestere economica la jumatate fata de a noastra!):1. Serbia adera (in pline negocieri de aderare la UE!), prin acordul ce e anuntat pentru 25 octombrie, la Uniunea economica eurasiatica si trece alaturi de Rusia.Cutuma pietelor arata ca, in atare cazuri, intreaga zona e reevaluata de investitori - problema difuzeaza peste granita, iar vecinii sunt intotdeauna prinsi de aceeasi flama.Ce sa mai spunem ca Romania - a carei legislatie economica din ultimii 2 ani a fost ferm (ba chiar violent) proruseasca, va intra la evaluarea - sumara, caci asa fac pietele - a investitorilor si finantatorilor.2. Pe 27 octombrie au loc alegerile din Argentina. Luni, 12 august, moneda locala si piata locala s-au prabusit dupa scorul alegerilor primare din ziua precedenta, unde a iesit castigator tandemul populist Alberto Fernandez - Cristina Kirchner.Ce treaba avem noi cu Argentina: sensibilitatea pietelor pentru economiile emergente si evaluarea prudenta a "clientilor" populisti care misuna prin aceste zone de castiguri la risc. Iar atunci cand transferul de bani e la o distanta de un click si nu la zeci de mii de km, prudenta se propaga instantaneu.3. Pe 31 octombrie are loc - cu sau fara acord - Brexit-ul. Doar o minune il poate amana.Se fac tot felul de calcule si se scrie sub linie ca impactul pe Romania e, in principiu, minor.In principiu: cunoaste toata lumea fenomenul cu halterofilul care, dupa ce ridica 200 de kg, i se asaza o vrabie pe greutate: stabilitatea inceteaza instantaneu. Or, Romania are deficite mai grele decat halterofilul ala cu 200 de kg.Un reputat macroeconomist imi atrage atentia: am fi norocosi ca, la deficitele crancene pe care le avem, acea saptamana sa nu fie "furtuna perfecta".Daca fundalul descris mai sus e prea abstract, sa trecem la lucruri mai concrete:Productia auto germana se pregateste de o prabusire cu 21% in acest an: si trage si o tara ca Romania dupa ea:Domeniul care asigura tractiunea exportului si a valorii adaugate in Romania este zona de automotive - in afara de cei doi mari producatori, Dacia si Ford, exportul nostru cu valoare adaugata mare sta pe industria pieselor si componentelor auto."Aiurea! Aici sunt salariile mici, iar cand vor incepe inchideri prin Europa, noi vom fi ultimii la care se va inchide!": o spune un expert in import-export, care mananca si el din palma cui se nimereste.Nu-i asa:, NU e vorba de "inchideri", ca nici nu e nevoie de asa ceva pentru a te afunda in mocirla: avem un deficit comercial atat de mare (istoric - de la Burebista incoace!) incat simpla scadere a exportului pe aceasta linie dezechilibreaza si economia si finantele publice.: industria prelucratoare si exportul ei chiar au trecut la minus in aceasta vara, dupa ani de cresteri continue! Ce sa spui mai mult?: un super om de business din automotive povesteste chiar acum:"Am fost la Hanovra, la intalnire: criza chiar vine. Toata lumea din automotive, de la italieni, la francezi, la nemti, la noi, astia, din Est, e speriata: multi se bugeteaza cu comenzi la jumatate pentru anul 2020".La Bucuresti nimeni nu e speriat.Nemtii nu pierd doar 20% din productia auto, ci se pregatesc si de recesiune oficiala. Dar, ca orice natiune mare, care a privit la timp in viitorul care se joaca azi (iar viitorul le arata pe toate diagramele ca vor nimeri in razboiul comercial SUA-China), au excedente istorice la buget, la contul curent, la balanta comerciala.Ungurii, polonezii, cehii? Excedente si ei - productia si exportul lor vor avea mult mai putin de suferit decat in Romania si o sa functioneze si in continuare:Suntem principala lor piata de export - laptele, carnea, legumele si fructele doar de la ei le cumparam: pentru ca ei au facut din agricultura un domeniu economic strategic (ceea ce si e, peste tot in lume) - nu au impartit banii la tarani pentru fiecare palma de balarie nelucrata - iar in privinta tehnologiei si cercetarii s-au ingrijit la timp de politici stimulative.Noi? Pai noi stam asa:Asa iese Romania in calea crizei pentru care statele din eurozona vor investi toate resursele - si financiare, dar si de atentie - intr-un an in care se vor mai mari o data pensiile cu un impact suplimentar de 2 miliarde de euro, pentru care nu se stie cu ce bani vor fi platite.Citeste mai multe despre Criza care urmeaza si perceptia ei pe site-ul Curs de Guvernare