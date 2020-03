Florin Jianu (IMM-uri): Romania ar trebui sa se pregateasca pentru criza

Ziare.

"Romania ar trebui sa se pregateasca din punct de vedere economic pentru ceea ce va urma. Crizele cand vin sunt emotionale, nu stii de unde vin crizele economice globale. Exista acest potential al unei crize globale in acest moment si cred ca Romania trebuie sa se pregateasca. Fac un apel catre Guvernul Romaniei, catre presedintele tarii, acela de a avea intalniri sistematice cu reprezentantii mediului de afaceri, cu partenerii sociali, de ce nu si cu sindicatele, pentru a face analize constante si continue asupra evolutiei economice a Romaniei, dar si a evolutiei globale a economiei. (...) Cheia in pregatirea pe care Romania trebuie sa o faca se poate simplifica la un singur cuvant: investitii. Deci nu trebuie sa taiem salarii, nu trebuie sa strangem cureaua... In aceasta perioada, pentru a nu veni criza, statul trebuie sa investeasca in infrastructura, in tot ceea ce inseamna cresterea economica, in domenii cheie tocmai pentru a impulsiona si a sustine economia", a mentionat Jianu.Presedintele CNIPMMR a subliniat ca este dificil ca o economie mica sa faca fata unei crize globale, dar ceea ce poate face este sa previna si sa diminueze efectele."Cred ca pe cateva paliere ar trebui sa ne uitam: Care sunt schimburile economice ale Romaniei cu China? Sunt ele afectate in acest moment? Ce domenii sunt afectate? Care va fi perspectiva imediata? Aceste lucruri trebuie facute de Guvern. Implicatiile coronavirusului nu sunt numai pe moneda nationala. Acolo fiind implicate schimburi comerciale, cu siguranta moneda nationala va fi afectata, dar in acelasi timp stabilitatea din punct de vedere bancar a Romaniei si financiar macroeconomic nu ridica mari semne de intrebare in acest moment. Noi trebuie sa ne pregatim pentru ce va veni", a mai spus Florin Jianu.Presedintele CNIPMMR a amintit de perioada 2008-2009, cand factorii politici declarau ca nu va fi niciun fel de criza."Poate lucrurile in acest moment nu se vad, asa cum nu se vedeau nici in 2008-2009 - si ati vazut ca factorii politici ieseau public si spuneau ca nu va fi niciun fel de criza. Eu cred ca va veni o criza, dar trebuie sa fim pregatiti. Criza nu trebuie sa aiba cauze neaparat economice. Crizele au cauze emotionale, diverse cauze care nu pot fi controlate. Dar daca ne pregatim diminuam riscurile. (...) Ar trebui sa existe comisii de lucru. Primul lucru pe care l-as discuta in acest moment sunt schimburile comerciale cu China, sa vedem in ce fel este afectata Romania in acest moment si care este potentialul sa fie afectata si, incet-incet, pe fiecare domeniu strategic: pe productia industriala, pe ceea ce inseamna comertul, turismul. Sa avem discutii si sa vedem care sunt evolutiile din punct de vedere economic", a mai spus Florin Jianu.Acesta a subliniat ca turismul resimte deja consecintele extinderii epidemiei de coronavirus. "Primul afectat este turismul. Aparent putem spune ca, de exemplu, comertul nu a fost afectat. Daca va exista o debalansare continua a balantei de plati si a importurilor pentru a sustine comertul vom vedea, pe cale de consecinta si inflatie si cresterea cursului de schimb si alte consecinte. Nimeni nu are de castigat intr-o potentiala criza, desi putem spune la o prima vedere: 'Au crescut preturile in comert'. Efectele secundare nu sunt benefice pentru nimeni", a adaugat presedintele CNIPMMR.