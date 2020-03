Industriasii fac apel la Iohannis si Orban pentru masuri mai ferme de ajutor pentru companii

Ziare.

Intr-o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban, UGIR arata ca masurile anuntate pana acum "sunt cel putin timide si lipsite de amploarea de care este nevoie"."Nu este nici momentul potrivit, nici cazul, ca Autoritatile Statului nostru sa fie creative cu privire la masurile ce se impun a fi adoptate. Aceasta tergiversare a luarii unor decizii si masuri ferme induce o stare de incertitudine si nu este benefica si nici incurajatoare pentru societatea noastra: nici pentru intreprinzatori, nici pentru investitori, nici pentru salariati.O situatie exceptionala, cum este cea in care a intrat economia noastra acum, cere adoptarea unorNepublicarea Hotararilor de Guvern din sedinta din data de 18.03.2020 in Monitorul Oficial adanceste incertitudinea si invariabil conduce la adancirea crizei.Operationalizarea masurilor, oricare ar fi ele, presupune la randul sau un timp minim necesar. Pentru toate companiile si intreprinzatorii din Romania acest timp este deja un lux pe care nu ni-l permitem.In acest context, facem apel la autoritatile Statului Roman pentru a actiona in directia asigurarii ajutorului financiar necesar pentru masurile ferme de care are nevoie acum si va avea si mai mult nevoie in viitorul apropiat economia Romaniei:"1., sau alte state membre U.E. in privinta relatiilor de munca si scutirilor/inlesnirilor oferite angajatorilor si, indirect, angajatilor.2.care sa acopere masurile ferme asumate de Autoritati.3.necesare acoperirii garantiilor pentru credite luate de stat in scopul salvarii economiei. Rechizitionarea resurselor naturale va fi facuta pentru perioada de timp necesara sa acopere rambursarea acestor credite", se arata in scrisoarea UGIR.Uniunea Generala a Industriasilor din Romania a identificat si prioritatile momentului, printre care se numara:cu privire la clarificarea conditiilor de munca flexibila, pentru a creste sansele de pastrare a locurilor de munca fixe ale angajatilor, dar si pentru a flexibiliza angajarea temporara. Telemunca, munca la domiciliu, munca cu program flexibil/ decalat/ temporar trebuie sa devina aplicabile.Exemplu poate fi sistemul "din Germania prin care, in situatii de criza, angajatorul cade de acord cu angajatii asupra reducerii programului de lucru cu reducerea proportionala a salariului, iar Guvernul preia diferenta. Astfel, in loc sa fie vorba doar de somaj tehnic, in care Guvernul preia tot costul indemnizatiei (in limita salariului mediu brut pe economie), am putea avea situatii flexibile, in care angajatii ar lucra un numar redus de ore sau cu program decalat, iar Guvernul ar prelua un cost mai mic si activitatea economica ar putea fi mentinuta.puse la dispozitia statelor membre de catre Comisia Europeana (prin CE, BEI, BERD, BCE).catre apeluri de proiecte cu aprobare rapida, de valoare medie (200 mii - 1 milion euro), care sa fie disponibile pentru angajatorii ce doresc sa faca investitii care sa securizeze locurile de munca, indiferent de domeniul de activitate., in special cele ce presupun lucrari de constructii, inclusiv prin accesarea de fonduri europene pentru finantarea acestora (discutii rapide cu Comisia Europeana privind procedura de realocare a fondurilor inca necheltuite)", se mai arata in scrisoarea semnata de presedintele UGIR, George Constantin Paunescu."Mediul de afaceri din Romania considera esential primirea sprijinului solicitat pentru a sustine economia si a securiza locurile de munca.Este vital ca in aceasta perioada fiecare roman sa simta protectia Statului in care traieste, plateste impozite si a carui functionare o sustine.Ne exprimam disponibilitatea de a participa la configurarea masurilor ferme pe care le solicitam", se incheie documentul UGIR.