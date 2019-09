Laureatul Nobel Joseph Stiglitz nu se asteapta la o noua criza, ci la falimente in serie

Ziare.

"Pe baza a ceea ce stim, as spune ca nu ma astept la o criza", afirma economistul american cu ocazia aparitiei in Franta a cartii sale "People, Power, and Profits", potrivit unui interviu acordat AFP.Chiar daca se declara "preocupat" de recenta injectie de zeci de miliarde de dolari facuta de Banca Centrala a SUA (Fed) pe piata interbancara americana, Stiglitz observa pentru moment o "incetinire semnificativa a cresterii (...) care va antrena mai multe falimente", o aluzie la colapsul recent al touroperatorului britanic Thomas Cook "Proasta gestiune a unei companii nu are in mod neaparat consecinte in perioade de crestere, dar atunci cand economia incetineste aceasta da faliment", constata Joseph Stiglitz, care se asteapta ca si alte companii sa urmeze acelasi drum, fara a declansa insa un cataclism financiar comparabil cu cel din 2008."Este adevarat ca aceasta situatie ii face nervosi pe oameni, dar este nevoie de perturbari mai ample pentru a provoca o criza mondiala", a apreciat Stiglitz, care nu a exclus insa ipoteza ca unele state emergente, cum este Argentina, sa intre in criza. "Insa nu cred ca acesta este cazul in Europa sau SUA", a subliniat economistul.De asemenea, Joseph Stiglitz s-a declarat surprins de decizia Rezervei Federale americane de a reduce dobanda de referinta, precum si de decizia Bancii Centrale Europene de a relua programul de achizitie de obligatiuni, fiind preocupat de posibilitatea ca aceste masuri, adoptate pentru a relansa cresterea, sa se dovedeasca la final ca avand consecinte minime."Cred ca bancile centrale sunt pe cale sa isi iroseasca munitia care le-ar fi utila in cazul in care situatia se va inrautati", a regretat Joseph Stiglitz.In schimb, Joseph Stiglitz a constatat existenta unor probleme in primele trei economii mondiale (China, zone euro si SUA)."China traverseaza un moment prost in tranzitia de la o crestere sustinuta de exporturi manufacturate la una bazata mai mult pe consumul intern", subliniaza Stiglitz. In cazul zonei euro, economistul se alatura celor care cer Germaniei, prima economie europeana, sa investeasca mai mult pentru a stimula o crestere care ar ajuta Europa.In cazul SUA, Stiglitz crede ca problema nu este razboiul comercial, ci presedintele Donald Trump. "A generat un nivel atat de mare de incertitudine si de haos incat a sters o parte din cresterea economica a SUA", sustine Stiglitz."Aceste trei situatii dau nastere unei incetiniri economice, iar razboiul comercial nu face decat sa agraveze lucrurile", a apreciat Stiglitz, care pledeaza in cartea sa pentru un "capitalism progresiv" si o revenire a statului si a reglementarii pietelor.In anul 2001, premiul Nobel pentru Economie a fost impartit de cercetatorii George Akerlof, Michael Spence si Joseph Stiglitz, pentru contributia adusa in dinamica fluxurilor de informatii si dezvoltarea pietei.