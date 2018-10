Oficial BNR, despre o posibila criza economica in Romania: Suntem intotodeauna in primejdia de a intra in criza

Ziare.

com

"De obicei, recesiunea vine cand nici nu o astepti. Suntem in primejdia de a intra in criza. Dar asta nu inseamna ca se intampla imediat. Se poate intampla si dupa un an-doi sau mai mult", a declarat sambata directorul Directiei de Stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu.El a subliniat ca sunt si indicatori care ne ajuta.Datoria publica este inca in parametri modesti fata de cea din UE, de exemplu, precizeaza el."Totdeauna exista niste mici semnale. La nivel european, discutam foarte mult despre aspectele legate de semnele de criza (...) Stim ca va veni la un moment dat o criza. Intrebarea care se pune acum in anul 2018 este daca suntem post-criza din 2008 sau pre-criza, criza de cand o fi", a mai spus el.