Au bani de pensii, salarii si investitii, dar se imprumuta cu 3 miliarde de euro

"Romania a reusit azi sa iasa in pietele externe cu un volum foarte mare de titluri de stat in euro pe randamente diferite si perioade diferite, cea mai mare fiind pe 30 de ani, ceea ce inseamna foarte mult, este un mesaj foarte clar din partea pietelor externe vizavi de economia romaneasca".

suma aferenta emisiunii va fi utilizata pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale.

"Am decis sa ne finantam, cum fac si alte state normale, adica sa ma imprumut pentru ce am nevoie in acest an in primul semestru, dupa care sa incep sa ma imprumut daca doresc din piata si costurile imi convin ca si minister de Finante pentru anul care urmeaza".

"... asta e o strategie de finantare pe care Ministerul de Finante, Guvernul, a prezentat-o public la inceput de an, ceea ce se face an de an".

Trei miliarde este o suma uriasa la nivelul Romaniei, iar presa comenteaza c a niciodata tara noastra nu s-a indatorat intr-o singura zi cu o asemenea valoare. Sa te imprumuti zdravan, dupa ce te-ai laudat ca programul de guvernare asigura prosperitatea tarii - deci incasari si posibilitatea de a plati - asta mi se pare o infrangere. Numai domnului ministru Teodorovici i se pare succes de proportii. Succes, cu care se lauda Stiti cum este asta cu mesajul? Ma duc la piata sa cumpar branza, vanzatorul mi-o cantareste, imi spune pretul, eu platesc la casa si plec de acolo fericit: vanzatorul mi-a dat mesaj ca are incredere in mine. De cate ori ii cer banza, imi da si nu se teme ca pleaca neplatit.Ce mesaj, domnule ministru? Ati solicitat credit pe piata de capital si ati primit oferte. Este treaba de rutina, nu de mesaj. Rareori se intampla ca o asemenea solicitare sa fie refuzata la unison. Poate in cazul unor falimentari, dar noi n-am ajuns (inca) acolo.Adevaratul mesaj insa se vede in costurile creditului, despre care ministrul nu spune nimic. Presa informeaza ca randamentul imprumutului nostru, cel cu mesajul clar, este 4,65%, in timp ce Grecia, tara trecuta printr-o criza economica majora, practica astazi randamente de 4,29%.Diferenta de 0,36 puncte procentuale, respectiv 7,74 procente in defavoarea noastra, n-ar trebui sa i se para domnului Orlando un mesaj de bucurie. Dimpotriva. Suntem mai rau vazuti decat grecii, dar n-avem incotro, intrucat programul de guvernare e ca un fel de svaiter la capitolul buget.Dar sa ne ocupam si de imprumutul propriu-zis. Raportat la populatia tarii, el reprezinta 150 de euro per locuitor, respectiv 700 lei, sau 600 euro per salariat, respectiv 2.800 lei. Si numai per salariat trebuie sa socotim, intrucat rambursarea o vor face angajatii, adica cei care produc si au de unde rambursa, nu altii.Bun, ne imprumutam, dar pentru ce? Citim din presa destinatia imprumutului, conform ordinului publicat in MO:Pe mine, ca simplu cetatean, nu ma prea intereseaza chestiunea cu finantarea, refinantarea si rambursarea. Am tot respectul pentru aceste notiuni si pentru economistii care le vehiculeaza. Dar eu, ca cetatean, vreau sa stiu unde se duc respectivii bani: pe pensii, pe salarii, investitii sau spre niste destinatii ascunse, pe care imi vine sa le presupun, daca pe cele adevarate nu mi le spune nimeni.Sa-mi fie iertat, dar eu ca cetatean trec in revista tot ce-mi ia statul: impozit pe venit, pe apartament, pe masina, TVA atunci cand platesc ceva la casa, accize la benzina, plus o multime de impozite pe care tot felul de furnizori le platesc tot din banii mei, dar din contul lor, dupa ce au incasat de la mine.Nu-i destul? Dupa ce m-a stors pe mine de bani, statul imi pune zalog copiii si nepotii, ca sa mai plateasca si ei inca trei decenii de acum incolo? Aferim stiinta economica!Macar sa spuna unde se duc banii imprumutati, dar nu spune nimeni. Ei se duc in buget "la gramada". Dar nimeni nu recunoaste ca ar fi undeva o gaura care trebuie umpluta, pentru ca niciodata Liviu Dragnea cu camarila sa nu vor recunoaste ca programul de guvernare are gauri.Incepe sa apara in toata hidosenia ei marea lacuna a programului de guvernare Dragnea & Co: prevede cheltuieli fara sa prevada masuri care sa mareasca productivitatea si sa impulsioneze investitiile, pentru ca sa prospere nu numai bugetarii, ci intreaga clasa a salariatilor, care produc si aduc beneficii.Din nefericire, bunul trai promis de Guvern se intinde (din greu) pe un mandat de 4 ani, iar restituirea creditelor se intinde pana la 30 de ani. Iar ministrul Finantelor Publice, in loc sa explice cinstit populatiei cum a gajat viitorul copiilor si nepotilor, da o explicatie alambicata, anume formulata ca sa n-o inteleaga omul simplu:Ce trebuie sa inteleaga din asta omul de rand? Ca ne vom imprumuta si de acum incolo, ca asa fac si alte "state normale"(sic!) minister de Finante pentru anul care urmeaza. Adica,, sau mai pe romaneste non stop. Sau, daca vreti si mai romaneste, cat or mai fi la guvernare Teodorovici cu Dancila si cu Dragnea.Telespectatorul insa doreste un raspuns simplu: avem bani de pensii, salarii si investitii? Daca avem, de ce ne imprumutam? Iar daca nu avem, de ce trambitam pe toate drumurile ca lipsa de bani esteEra mult mai normal sa-i fi raspuns presedintelui Iohannis: da, domnule, aveti dreptate, am gresit si nu reusim sa adunam bani cu programul de guvernare. Dar reparam greseala cu credite.Dar domnul Teodorovici se fereste de asemenea explicatie cinstita si prefera una intortocheata:Sa ma tai si n-am sa-mi aduc aminte despre momentul de inceput de an, cand Guvernul prezenta public intentia de a imprumuta trei miliarde de euro, pentru finantarea cheltuielilor pe anul 2019. Dar imi aduc aminte perfect de momentul cand punandu-se in discutie sustenabilitatea bugetului, trio Dancila-Valcov-Dragnea raspundeau in cor: ba avem bani, restul eTotusi, cifra de 3 miliarde mi se pare mare, iar modul cum domnul Teodorovici se va mai imprumuta pentru ce are nevoie in acest an in primul semestru, pentru anul care urmeaza, lasa de inteles ca mai are si alte plati neprevazute.Este o portita. Stiti pentru ce? Pentru ca vin alegerile, concurenta este acerba si partidul are nevoie de bani, nu-i greu de inteles!