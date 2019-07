Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,1 miliarde euro in primele 5 luni

Ziare.

In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR.Din total,(67,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,2% la suta fata de 31 decembrie 2018.Totodata,(32,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,3% fata de 31 decembrie 2018.In plus, datoria publica a crescut cu 2,06 miliarde euro in primele 5 luni, la 36,823 miliarde euro.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,5% in perioada ianuarie - mai 2019, comparativ cu 21,2% in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 mai 2019 a fost de 4,6 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2019 a fost de 72,6%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.Amintim ca, Ministerul de Finante anunta la inceputul anului ca va imprumuta de pe pietele externe 4,25 miliarde de euro in 2019. Suntem abia la mijlocul anului si pragul a fost deja depasit: in martie statul a luat 3 miliarde de euro , cea mai mare suma accesata pana acum la o singura iesire pe pietele externe, iar saptamana trecuta inca 2 miliarde de euro