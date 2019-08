Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,25 miliarde euro in primele 6 luni, pana la 103,67 miliarde euro

Ziare.

In aceasta perioada,In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR.Dupa 6 luni, datoria externa totala a urcat la 103,671 miliarde euro.Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 iunie nivelul de 33,31 miliarde euro (32,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2018.In plus, datoria publica a crescut cu 3,219 miliarde euro in primele 6 luni, la 37,982 miliarde euro.Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.