"Datoria publica a Romaniei a crescut in primele doua luni cu 1,3 miliarde de euro".

La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR.Totodata, in ianuarie-februarie 2018, datoria externa totala a crescut cu 1,56 miliarde euro fata de decembrie 2017, pana la 95,04 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat 69,5 miliarde euro la 28 februarie 2018 (73,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 1,3% fata de 31 decembrie 2017.Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 28 februarie 2018 nivelul de 25,5 miliarde (26,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,7% fata de 31 decembrie 2017.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,5% in perioada ianuarie - februarie 2018, comparativ cu 23,9% in anul 2017.Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 28 februarie 2018 a fost de 5,7 luni, fata de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2018 a fost de 87%, comparativ cu 87,2% la 31 decembrie 2017.Datoria publica a Romaniei a crescut anul trecut cu 1,235 miliarde euro, la 33,53 miliarde euro.