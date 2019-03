Datoria statului a crescut in guvernarea PSD-Dragnea cu 44 miliarde de lei: E de 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani

Fiecarui roman ii revine astfel o datorie pe cap de locuitor de aproape 17.000 de lei

Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro . Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform datelor Ministerului Finantelor., comparativ cu 3.340 de lei in 2008.Suma care reprezinta datoria publica a statului pana in prezent este aproape egala cu tot ce a cheltuit statul in 2018 - 322,45 miliarde de lei.Motivul principal este cresterea accelerata a costurilor cu salariile, dar si alte beneficii acordate angajatilor din sectorul public, potrivit sursei citate.Insa veniturile de anul trecut au fost mai mici decat cheltuielile, iar doar de pe urma deficitului bugetar, la datoria Guvernului s-au mai adaugat 27,3 miliarde de lei.Statul s-a imprumutat si in 2019. Romania a imprumutat miercuri 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 si 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura iesire pe pietele externe.Guvernul a luat 1,15 miliarde euro prin titlurile pe 7 ani, 500 de milioane de euro prin vanzarea celor pe 15 ani, plus inca 1,35 miliarde de euro prin cele pe 30 de ani.Este pentru prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani in euro.