Guvernul isi arata disperarea de bani si sadeste o viitoare criza. Ce ascunde Teodorovici legat de imprumuturile uriase ale statului

De pe pietele externe a fost depasit deja necesarul de finantare. Ministerul de Finante anunta la inceputul anului ca va imprumuta 4,25 miliarde de euro in 2019. Suntem abia la mijlocul anului si pragul a fost deja depasit: in martie statul a luat 3 miliarde de euro , cea mai mare suma accesata pana acum la o singura iesire pe pietele externe, iar zilele trecute inca 2 miliarde de euro De ce s-a imprumutat cu atatia bani? Eugen Teodorovici spune ca a profitat de faptul ca dobanzile sunt mai mici acum si a luat bani si pentru anul viitor, pentru "a nu se imprumuta atunci cand arde".Dar faptul ca luam bani si pentru anii urmatori nu demonstreaza o gandire prudenta, strategica, pe termen lung, ci mai degraba arata disperare, considera profesorul de economie Bogdan Glavan.Si, subliniaza el, aceasta disperare este justificata, in conditiile in care nu sunt si nici nu vor fi bani la buget. Mai mult, avertizeaza Bogdan Glavan, prin aceste imprumuturi, Guvernul nu face decat sa sadeasca o viitoare criza bugetara.In acest moment, situatia este identica cu cea de dinaintea crizei din 2008, precizeaza profesorul de economie, dar la o noua recesiune va fi mult mai rau. Si asta din cauza ca la criza precedenta datoria publica a Romaniei era de 12% din PIB, iar acum a ajuns la 35% din PIB. Asadar, la o viitoare recesiune va trebui sa ne imprumutam din nou, iar datoria publica va exploda. Cine o va plati? In niciun caz Guvernul PSD."Depasindu-se planul, abordarea este una logica, Ministerul de Finante revine in sfarsit la o abordare logica, in sensul ca isi ia in timpuri mai bune finantare chiar si pentru urmatoarea perioada si nu se imprumuta atunci cand arde, pentru ca asta creste costul de finantare" - asa a explicat Teodorovici imprumutul de 5 miliarde de euro de pe piata externa, bani luati in doar jumatate de an.Insa faptul ca ministrul de Finante spune ca este un lucru bun ca am depasit necesarul de finantare de pe pietele externe din acest an, 4,2 miliarde de euro, inseamna ca sustine o politica durabila de indatorare,"Este posibil ca dobanzile la care se poate imprumuta Romania acum sa fie mai mici decat dobanzile la care se poate imprumuta Romania in viitor. Este foarte posibil. De ce? Pentru ca tendinta dobanzilor a fost de crestere in ultima vreme, iar situatia bugetara a Romaniei devine din ce in ce mai problematica.DeciSi atunci sa spunem ca ar putea sa fie un lucru bun sa te imprumuti acum. Dar de ce este aceasta nevoie de a ne imprumuta atat? Pentru ca, daca Guvernul spune ca ne-am imprumutat in avans, am depasit pragul la imprumuturi, dar e un lucru bun pentru ca ne-am imprumutat in avans,Si chestiunea asta mi se pare foarte problematica", sustine Glavan.Iar aceasta abordare a guvernantilor, de a se imprumuta in avans, arata disperarea, subliniaza Bogdan Glavan. Disperare care, spune el, este justificata, pentru ca nu sunt si nici nu vor fi bani la buget."Problema este ca ceea ce constatam este o politica foarte primitiva si iresponsabila, fara viitor.Pe de alta parte, este justificata aceasta disperare, pentru ca nu sunt bani si nu vor fi bani la buget.Problemele bugetare vor ramane. Si aici putem sesiza contradictia intre practica si teorie. Sau ceea ce profesam, pe de o parte, si ceea ce facem in practica, pe de alta parte. La nivel de discurs totul este bine, totul este frumos, avem bani, dar pe de alta parte ne imprumutam pentru anul viitor.Pur si simplu, vezi care este deficitul", a avertizat analistul economic.Prin aceasta politica, de a se imprumuta in conditii de crestere economica, Guvernul nu face altceva decat sa sadeasca o viitoare criza bugetara, atrage atentia profesorul de economie Bogdan Glavan."Problema mare a Romaniei este aceasta politica iresponsabila a statului. Daca noi acum, cand este crestere economica si toata lumea isi plateste taxele, are venituri in crestere, are comenzi din exterior, exportam, daca acum nu avem bani la buget pentru cat cheltuim, cum vom putea avea in momentul in care vom intra noi, si alaturi de noi UE si alte tari, intr-o perioada de recesiune? Cum vom avea atunci bani?Atunci deficitul va fi iar 8%-9%, cum a fost la criza precedenta.", a explicat Bogdan Glavan pentru Ziare.com.Si istoria se va repeta, spune profesorul de economie, pentru ca in acest moment situatia este identica cu cea de dinaintea crizei din 2008, din punct de vedere bugetar. Dar, din pacate, la o viitoare recesiune va fi mult rau. Si asta pentru ca datoria publica este mult mai mare acum decat la criza din 2008. Si dupa ce ne vom imprumuta iar sa acoperim deficitul urias care va rezulta la urmatoarea recesiune, datoria publica va exploda."Si aici nu e prea mult loc de intors, pentru ca cheltuielile pe care le face Guvernul sunt inflexibile, odata asumate si implementate ele nu prea pot fi taiate, cel putin in partea de pensii, pe partea de investitii nici vorba, pentru ca deja sunt la un nivel foarte scazut. Cumva se va repeta istoria.Daca mai tin eu bine minte era undeva la 12,6% din PIB, inainte de criza, era foarte mica. Iar acum este 35%.Ea s-a dublat dupa criza. De ce? Pentru ca Guvernul a fost nevoit sa se imprumute ca sa acopere acel deficit urias de 9% din PIB. Ori ce se va intampla la urmatoarea criza este ca ne vom imprumuta din nou ca sa acoperim un viitor deficit de 9%, ceea ce va dubla datoria publica, o va duce undeva la 60% din PIB, combinat cu cresterea costului finantarii.Este ceva ce azi pare greu de crezut. Dar la fel de greu de crezut era si in 2008. Si vinovat, la momentul respectiv, nu va fi Eugen Teodorovici sau Guvernul PSD, ci guvernul care va fi atunci", a precizat Bogdan Glavan.O alta mare problema a acestor imprumuturi este faptul ca sunt in euro, cu toate ca dupa criza din 2008 ni s-a atras atentia sa ne imprumutam in moneda in care castigam venituri, mai constata profesorul Bogdan Glavan."De ce sa te imprumuti in euro, de ce sa nu te imprumuti in lei? Asta nu face decat sa te faca sensibil la riscul valutar. Ne imprumutam in euro, pe toate canalele, in special dupa criza, desi ni s-a atras atentia sa ne imprumutam in moneda in care castigam venituri, Guvernul face exact contrariul", ne-a declarat Bogdan Glavan.De ce ia Guvernul bani in euro si nu in lei? Pentru ca nu are de unde, pentru ca bancile sunt deja burdusite cu titluri de stat, explica profesorul de economie."De ce nu se imprumuta in lei? Pentru caOricum suntem campionii Europei din acest punct de vedere. Daca ar lua de pe piata interna, ar trebui sa plateasca dobanzi mai mari, ori el vrea sa camufleze costul acestei filosofii bugetare.Si este constient de asta., pentru ca nu o sa mai ia niciun privat imprumut de la banci, pentru ca bancile vor da numai la stat. Noi oricum suntem pe primul loc in Europa la cate titluri de stat avem in banci", a mai afirmat Bogdan Glavan.Potrivit acestuia, "bancile s-au convertit intr-un fel de creditor al statului, un fel de agent fiscal sub acoperire". In concluzie, Guvernul se imprumuta in euro pentru a ascunde costul aventurii bugetare, considera Bogdan Glavan, insa precizeaza ca prin aceasta strategie fragilizeaza si mai mult ceea ce va fi in viitor. Mai mult, o viitoare criza bugetara va transpune foarte repede intr-o criza valutara., pentru ca statul insusi ar trebui sa se imprumute la dobanzi foarte mari, in lei. SiDar, facand asa, nu faci decat sa fragilizezi mai mult ce va fi in viitor. Pentru ca atunci vei avea de suportat si socul valutar, tu ca stat. Vei avea o criza bugetara care va transpune foarte repede intr-o criza valutara", mai afirma Bogdan Glavan.