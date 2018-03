La trei luni de la intrarea in vigoare, Legea falimentului personal nu poate fi aplicata. S-a blocat la ANPC

Toate drumurile arata ca Legea s-a blocat la ANPC

sa aiba o vechime de minimum 3 ani in specialitatea studiilor;

nu au fost sanctionate disciplinar in ultimele 6 luni;

se bucura de autoritate profesionala si de probitate morala, dovedite prin recomandarea conducatorului institutiei;

au studii superioare economice, juridice sau in alte specializari relevante pentru aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fisa postului;

nu detin calitatea de debitor in cadrul unei proceduri de insolventa prevazute de Lege.

Cum iti dai seama daca poti apela la Legea falimentului personal (151/2015), dupa ce va putea fi aplicata, si ce conditii trebuie sa indeplinesti?

Datoria acestuia nu poate fi mai mica de un anumit prag, respectiv de 15 ori salariul minim pe economie;

Datoria sa aiba o vechime mai mare de 90 de zile;

Debitorul sa fie persoana fizica si sa nu realizeze venituri din activitati de tip economic (asta inseamna sa se incadreze in categoria consumatorilor, adica sa nu administreze o afacere).

Legea a fost promulgata de Iohannis in urma cu 3 ani

Ziare.

com

Si asta din cauza ca nici pana acum nu s-au constituit Comisia Centrala de Insolventa si Comisia Teritoriala de Insolventa.Guvernul a stabilit ca Ministerul de Finante, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Oficiul National al Registrului Comertului si ANPC sa-si desemneze membrii care sa formeze Comisia Centrala de Insolventa.De asemenea, ANPC, Ministerul Muncii si Ministerul de Finante ar fi trebuit sa stabileasca membri care sa formeze Comisia Teritoriala de Insolventa.Astfel, am incercat sa aflam daca institutiile avizate si-au desemnat membrii pentru cele doua comisii si unde s-a produs blocajul.ne-a raspuns ca, la nivelul institutiei, au fost constituite cele doua comisii. "Prin urmare, in Comisia Centrala de Insolventa sunt desemnati 2 membri, iar in Comisia Teritoriala de Insolventa, 42 de persoane din structura ANOFM", se arata intr-un raspuns transmis la solicitarea Ziare.com.Care este motivul pentru care Legea falimentului personal nu se aplica si cand se vor putea folosi datornicii de ea? Pentru a afla aceste raspunsuri, Ministerul Muncii ne-a indrumat catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.Sine-a informat ca "s-au emis ordine interne privind numirea membrilor titulari si supleanti in comisiile de insolventa la nivel central si teritorial".Totodata, potrivit institutiei, mandatul membrilor comisiilor este de 3 ani.Persoanele desemnate in comisiile de insolventa la nivel central si teritorial trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii, ne-a mai precizat Ministerul de Finante:De asemenea, si Ministerul de Finante ne-a indrumat tot catre ANPC pentru a afla de ce nu se aplica in acest moment Legea falimentului personal."Precizam ca, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor exista un departament tehnic care sprijina activitatea comisiei de insolventa la nivel central, context in care va recomandam sa va adresati acestei institutii pentru eventualele probleme organizatorice sau de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice", se arata in raspunsul Ministerului de Finante.La randul sau,ne-a informat ca "a desemnat, prin decizie a directorului general, un membru titular si un supleant in comisia de insolventa la nivel central, in conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial prevazute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice".In ceea ce priveste procedurile de infiintare si de functionare a comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial, ONRC ne-a trimis tot la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.De la ANPC am primit insa... tacere. Pana in acest moment, ANPC nu a gasit timp si motivatie sa ne trimita un raspuns, cu toate ca solicitarea a fost trimisa in urma cu o luna de zile. Se pare ca persoanele cu o situatie financiara critica nu intra printre cei carora ANPC sa le acorde macar atentie, nu mai zicem de protectie.Avocatul Adrian Cuculis a explicat recent, pentru Ziare.com, faptul ca Legea falimentului personal instituie proceduri juridice care ar trebui sa ajute la redresarea situatiei financiare critice a unei persoane , prin acoperirea intr-o cat mai mare masura a platilor pe care acesta le are si amanarea la plata a datoriilor pe care acesta le are.Iata cateva dintre conditiile importante pe care trebuie sa le indeplineasca cel care cere falimentul personal:Nu intra sub incidenta legii falimentului personal cei condamnati pentru evaziune fiscala ori cei care au fost concediati cu doua luni inainte de depunerea cererii sau care, fiind apti de munca, nu au insistat in gasirea unui loc de munca. Legea privind falimentul personal a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis inca din anul 2015 . De atunci insa intrarea ei in vigoare a fost amana de mai multe ori.