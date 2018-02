Un an cu PSD+ALDE la putere a adus un miliard in plus la datoria publica a Romaniei

Ziare.

La finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015, arata datele BNR.Si datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde euro, pana la 93,954 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat 68,754 miliarde euro la 31 decembrie 2017 (73,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,3% fata de 31 decembrie 2016.Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 decembrie 2017 nivelul de 25,2 miliarde euro (26,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,3% fata de 31 decembrie 2016.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2017 a fost de 86,4%, comparativ cu 90,5% la 31 decembrie 2016.