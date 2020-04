Agentia de evaluare financiara Fitch a inrautatit ratingul Romaniei si estimeaza un deficit peste cel prognozat de Guvern

Ziare.

Totodata, a reconfirmat calificativul "BBB-" aferent datoriei guvernamentale romanesti pe termen lung in valuta, fapt care mentine obligatiunile de stat ale Romaniei in categoria celor recomandate pentru investitii.Cei de la Fitch estimeaza un deficit bugetar de pana la 8% din PIB in 2020, semnificativ peste prognoza oficiala a Guvernului, de 6,7% , pe care a fost construita recenta rectificare bugetara."Revizuirea perspectivei reflecta anticipatia privind inrautatirea substantiala a finantelor publice ale Romaniei pe termen lung, izbucnirea si raspandirea pandemiei COVID-19 agravand o pozitie fiscala deja slaba. Combinatia dintre o puternica contractie a economiei si cresterea cheltuielilor bugetare va provoca o adancire a deficitului bugetar si un avans accentuat al datoriei publice in 2020.Desi Fitch se asteapta ca economia sa isi revina in 2021, incertitudinile legate de amploarea si durara pandemiei, combinate cu managementul fiscal defectuos din ultimii ani, creeaza provocari semnificative pe termen mediu in ceea ce priveste consolidarea finantelor publice", noteaza agentia de rating, citata de Profit.ro Fitch se asteapta ca deficitul sa scada in 2021 la un nivel de 4.2% din PIB, situatie determinata in parte de redresarea activitatii economice, estimarea bazandu-se pe diminuarea sau anularea cresterii cu 40% a pensiilor, asteptata in septembrie anul acesta si limitarea viitoarelor cresteri de salarii.In noiembrie anul trecut, cu cateva luni inainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus in Romania, dar si inainte de clarificarea situatiei finantelor publice romanesti pe final de 2019, Fitch aprecia ca exista inca o posibilitate ca deficitul bugetar al Romaniei sa se situeze doar cu putin peste 3% din PIB pana la sfarsitul anului 2019 si, prin urmare, sa fie evitata procedura de deficit excesiv.Agentia estimeaza ca Romania va suferi o contractie economica de 5,9% in 2020 si ca rata somajului va urca de la 3,9% la 8%, ceea ce va reprezenta cea mai mare crestere inregistrata vreodata. Datoria publica este asteptata sa creasca de la 35,2% la aproape 45% din PIB, cel mai mare nivel consemnat din 1999 pana in prezent