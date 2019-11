Agentia de rating Fitch avertizeaza Romania: Deficitul va ajunge la 4%, datoria publica va creste, iar consumul va ramane principalul motor al economiei

Ziare.

Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3".Ratingurile de tipatribuite Romaniei sunt sprijinite de nivelul moderat al datoriei publice, si indicatorii privind PIB-ul per capita si dezvoltare umana, care sunt mai ridicate decat ale altor state din categoria "BBB". Acestea sunt in pofida deficitului bugetar si al deficitului de cont curent, care prezinta riscuri la adresa stabilitatii macroeconomice, si gradul de indatorare externa, care este mai ridicat decat ale altor state din categoria "BBB", apreciaza Fitch."In actualul context politic, scenariul de baza al Fitch indica o slabiciune graduala suplimentara a finantelor publice pe termen scurt si mediu. Deficitul bugetar general a ajuns la 2,6% din PIB in perioada ianuarie-septembrie 2019 (comparativ cu 1,8%, 0,8% si 0,5% din PIB in aceeasi perioada din 2018, 2017 si, respectiv 2016), iar cheltuielile au crescut in ritm anual cu 15,3% in primele noua luni din acest an, in urma cheltuielilor de personal mai ridicate, a transferurilor si a cheltuielilor de capital. Mai mult, structura deficitului este din ce in ce mai rigida (aproape doua treimi din cheltuieli reprezinta salarii si transferuri sociale) in timp ce eforturile de a spori eficienta colectarii taxelor nu au inregistrat succes, se arata in se arata comunicatul agentiei de evaluare financiara.Fitch sustine ca inca exista posibilitatea ca deficitul sa fie usor peste 3% din PIB pana la finalul lui 2019 (si prin urmare sa se evite procedura de deficit excesiv), dar asta ar necesita ajustari ad-hoc, care nu ar reprezenta o imbunatatire structurala a conturilor financiare.Perspectiva fiscala va deveni semnificativ mai dificila in perioada 2020-2021, tinand cont de fundalul macroeconomic si de majorarea pensiilor, cuprinsa deja in legislatie (care va duce la o crestere anuala medie a pensiilor de 24% in 2020 si de 26% in 2021). Fitch se asteapta ca deficitul sa se adanceasca la 4% din PIB pana in 2021, estimand ca sunt gasite masuri care sa compenseze majorarea pensiilor.Aceasta ar duce nivelul datoriei publice la 38% din PIB in 2021 (de la 35% din PIB in 2018), inca sub nivelul mediu, de 40% din PIB, al statelor din categoria "BBB".Esecul adoptarii unor masuri fiscale de corectie va reprezenta un risc pentru ratingul Romaniei, avertizeaza Fitch.Conform FMI, majorarea pensiilor va adauga 3,2% din PIB la cheltuieli pana in 2022 si ar putea duce la majorarea datoriei publice cu 20 puncte procentuale pana in 2024.Deficitul de cont curent ramane sub presiune din cauza cererii externe slabe si a cresterii solide a importurilor, in urma politicilor fiscale expansioniste. Fitch se asteapta ca deficitul sa ramana la aproximativ 5% din PIB in perioada 2020-2021, daca nu se va inregistra o deteriorare fiscala suplimentara si daca cererea externa se va redresa gradual pana in 2021.Fitch continua sa previzioneze o incetinire graduala a activitatii economice in urmatorii doi ani, desi performanta mai solida privind investitiile in primul semestru din 2019 au determinat agentia sa revizuiasca prognoza de crestere pentru perioada 2019-2021 la 3,5% (de la 3,1% anterior si peste nivelul mediu de 3% al statelor din categoria "BBB").Consumul privat va ramane probabil motorul de crestere al economiei, desi intr-un ritm usor mai redus, deoarece ritmul de crestere al salariilor se modereaza fata de nivelul ridicat inregistrat recent. Desi volatile, investitiile vor fi sprijinite prin cresterea absorbtiei fondurilor europene, previzioneaza agentia.Principalii factori de risc care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune negativa de rating sunt: reducerea increderii in capacitatea autoritatilor de evita un deficit mai ridicat decat cel estimat sau actiuni care sa duca la o crestere rapida a deficitului si a datoriei ca procent din PIB, o supraincalzire a economiei sau o aterizare dura, care sa submineze macrostabilitatea economica, dar si o deteriorare semnificativa a balantei de plati.In sens invers, principalii factori care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune pozitiva de rating sunt: reducerea riscurilor de instabilitate macroeconomica, imbunatatirea credibilitatii politicii macroeconomice, implementarea unei consolidari fiscale care sa imbunatateasca traiectoria pe termen lung a raportului datorie guvernamentala/PIB si o imbunatatire sustenabila a finantelor externe.