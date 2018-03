Avem deficit bugetar semnificativ in februarie, pentru prima data in ultimii 4 ani. Statul e tot mai slab, cu datorii tot mai mari

Ziare.

com

Este pentru prima data in ultimii patru ani cand Romania inregistreaza deficit la finele lunii februarie, precedenta situatie de acest fel fiind consemnata in februarie 2014 (dar numai -0,46% din PIB), la iesirea din criza economica.Fata de aceeasi perioada a anului trecut, au avut cresteri relativ insemnate atat veniturile publice totale (+21,3%) cat si cheltuielile publice totale (+38,5%!).Diferenta majora de ritm de crestere a determinat trecerea pe deficit, dupa ce in anii anteriori se conturase deja trendul de scadere a micului excedent de inceput de an (datorat incasarilor conjuntural mai mari aferente, in fapt, trimestrului IV din anul precedent).De retinut, diferenta de ritm de crestere intre veniturile si cheltuielile CURENTE este inca si mai mare ("scor" 13,1% - 30,9%), ceea ce nu indreptateste o viziune prea optimista asupra unei eventuale redresari a situatiei in lunile urmatoare. Mai mult, veniturile fiscale au avansat cu doar 3,8% in termeni nominali, adica sub nivelul inflatiei anuale (4,32% pe ianuarie si 4,72% pe februarie), adica au scazut in termeni reali.Situatia a fost mascata de sumele europene trecute prin buget si pe ambele categorii de fluxuri financiare, cifrate la aproximativ 3 miliarde de lei atat pe venituri cat si pe cheltuieli (ritmurile de crestere publicate au ajuns la o crestere fata de aceeasi perioada din anul anterior de 2.285,2% la sumele primite de la UE si de 1.473,3% la proiectele cu finantare externa din fonduri externe nerambursabile).Oarecum surprinzator pentru o economie care a inregistrat o crestere economica anuntata provizoriu a fi de 7%, incasarile statului din impozitul pe profit au scazut in primele doua luni ale anului cu 5,6% iar cele din impozitul pe salarii si venit au stagnat (0%), pe fondul modificarii cotei de impozitare de la 16% la 10%.Pe partea de impozite indirecte cu efect major pe buget, rezultatele au fost impartite. Incasarile din TVA au fost cu 7,8% mai mari in termeni nominali dar la accize s-a inregistrat o scadere de 6,2%.Semnificativ mai multi bani au venit la contributiile de asigurari sociale, unde s-au strans in plus peste 3 miliarde de lei fata de aceeasi perioada din 2017 (sau +28,3%). In premiera absoluta, acestea au depasit ca volum TVA-ul si accizele si au crescut in importanta pana la aproape o treime din veniturile totale ale statului.In context, apare intrebarea la ce foloseste cresterea economica, din perspectiva societatii, daca ea nu aduce mai multi bani la buget pentru asigurarea unor servicii sociale restante ca volum si calitate fata de practica tarilor mai dezvoltate.