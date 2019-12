Citu avertizeaza parlamentarii ca se joaca cu focul: Deficitul sare la 5% daca e redus TVA si sunt dublate alocatiile. Nu fac rau PNL, ci Romaniei

Ziare.

com

"La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde de lei, iar la TVA-11,8 miliarde de lei. Asta inseamna ca doar din alocatii deficitul sa se duca la 4,3% din PIB iar impreuna cu reducerea de TVA sa ne ducem spre 5% cu deficitul. Clasa politica se joaca cu focul astazi in Romania si nu imi face mie rau, nici Partidului National Liberal.Fac rau Romaniei pentru ca ceea ce s-a intamplat astazi in Parlamentul Romaniei este vazut de pietele internationale, iar daca se intampla ceva cu costul de finantare al Romaniei este vina oamenilor iresponsabili care arunca astazi tara in aer", a declarat Florin Citu, marti seara, la Digi 24.Acesta considera ca, in zilele urmatoare, vor exista presiuni pe cursul valutar si pe dobanzi, deoarece pietele internationale au reactionat inca de marti la masurile votate de parlamentari si a avertizat, in context, ca riscul cel mai mare pentru Romania in anul 2020 nu este politica fiscala, ci instabilitatea politica."Sa stiti ca pietele nu asteapta pana atunci, pietele au vazut astazi ce s-a intamplat si la asta reactioneaza, la ce se intampla astazi in Parlament. Eu va spun ca zilele urmatoare veti vedea presiuni atat pe cursul valutar cat si pe dobanzi, pentru ca pietele financiare nu asteapta, ele mai bine reactioneaza astazi decat sa astepte pana in viitor. Noi aici avem problema, si ati vazut si evaluarea celor de la Standard and Poor's.Riscul nu a fost politica fiscala in 2020, cel mai mare risc este volatilitatea politica, si aceste masuri care sunt in Parlament si responsabilitatea politicienilor romani, acolo apar riscurile cele mai mari. Daca politicienii romani nu inteleg ca suntem intr-o situatie limita, critica, si se joaca cu focul, consecintele le vor plati romanii, din buzunarul propriu, iar acest cost le va veni de la politicienii care astazi se joaca cu focul in Parlamentul Romaniei. Este clar o ambitie copilareasca, ca sa nu zic prosteasca, iar aceste costuri le vor plati romanii", a afirmat seful de la Finante.Pe de alta parte, Citu a precizat ca vor fi gasite solutii intrucat niciuna din aceste legi nu a fost promulgata si este posibil sa existe chiar si probleme de constitutionalitate."Vom gasi solutii, pana acum niciuna din aceste legi nu a fost promulgata, sunt doar votate in Comisia de Buget-Finante, unele au si probleme tehnice si de constitutionalitate, vom vedea cum le vom rezolva pe toate, dar pana la urma politicienii romani trebuie sa inteleaga ca nu ne fac noua, PNL-ului, un rau, ci fac rau romanilor, aruncand tara in haos. Asta este ce se intampla astazi in Parlamentul Romaniei, dintr-o razbunare copilareasca", a subliniat ministrul Finantelor.Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor. Proiectul aduce modificari Codului fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".Desi initiativa a apartinut unor deputati PNL, in cadrul dezbaterilor, social-democratii au pledat pentru adoptarea acesteia, in timp ce liberalii au cerut asteptarea unui punct de vedere fundamentat din partea Guvernului. Propunerea lui Nicolae Neagu (PNL) privind amanarea dezbaterii a fost insa respinsa.Proiectul a fost adoptat de Senat in 21 octombrie, iar Camera Deputatilor este for decizional.Tot marti, un amendament adoptat in Comisia pentru munca din Camera Deputatilor prevede dublarea cuantumului alocatiilor pentru copii, care ar putea ajunge la 300 de lei.Totodata, in baza propunerii formulate de catre Adrian Solomon (PSD), alocatia pentru copiii cu dizabilitati ar urma sa fie de 600 de lei.Proiectul urmeaza sa fie supus votului in plenul Camerei Deputatilor.Proiectul de buget pentru anul viitor este construit pe un deficit bugetar de 3,59% din PIB.Ministrul Citu a anuntat marti si ca o echipa de la Fondul Monetar International va veni in Romania in ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal si ne va da solutii."Eu o sa am o echipa de la FMI care vine in Romania in ianuarie sa se uite la Codul fiscal, la evaluarea modului in care noi colectam, sa vedem daca Codul fiscal in Romania azi este o povara asa cum este, alambicat, complicat sau poate fi imbunatatit. (...) Vor veni si ne vor da solutii", a afirmat Citu.In raportul elaborat de staff-ul FMI dupa discutiile cu oficialii romani din luna iunie a acestui an, Fondul Monetar International (FMI) recomanda autoritatilor romane sa demareze un proces de consolidare fiscala durabila, sustinut de masuri de calitate destinate diminuarii deficitului bugetar si celui comercial, sa reevalueze noua Lege a pensiilor si sa imbunatateasca guvernanta la companiile de stat.In prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu Fondul Monetar International, insa institutia financiara evalueaza anual evolutia economiei romanesti, in baza consultarilor pe Articolul IV.