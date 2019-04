Claudiu Nasui (USR): Avem dovada ca Teodorovici a masluit deficitul, folosindu-se de banii intreprinzatorilor romani

Ziare.

Parlamentarii Opozitiei apreciau, inca din toamna anului trecut, ca - in conditiile cresterii masive a cheltuielilor angajate de Guvern - cu greu ar mai putea Romania sa raporteze un deficit bugetar sub limita de 3%, asa cum ne-a impus UE.Cu toate astea, Guvernul a sustinut, in permanenta, ca totul merge bine in economia romanesca si ca deficitul nici macar nu va atinge pragul critic de 3%. Ulterior, la inceputul lui 2019, mai multi ministri ai Cabinetului Dancila s-au laudat in repetate randuri cu faptul ca tinta de deficit nu a fost depasita.Cum a reusit Guvernul sa nu depaseasca limita impusa de UE? E foarte simplu, sustine deputatul USR Claudiu Nasui: incepand din toamna trecuta, statul nu a mai returnat TVA care firme, ca sa nu adanceasca deficitul. Si a tinut-o tot asa, intarziind sa le dea intreprinzatorilor banii, pana in luna martie.Claudiu Nasui a explicat pe larg cum le-a retinut Guvernul banii intreprinzatorilor care avea dreptul la rambursare de TVA pentru a pacali UE cu privire la deficitul bugetar inregistrat in anul 2018.", apreciaza Claudiu Nasui.In cadrul unei conferinte de presa, Claudiu Nasui a declarat ca firmele se pot indrepta impotriva statului, pentru a-si recupera TVA. Dar nu o fac, de regula, din cauza ca procesele sunt scumpe si de durata.In consecinta, de cele mai multe ori, intreprinzatorii prefera sa stranga cureaua si sa astepte ca statul sa le returneze TVA cand considera de cuviinta.Problema nu tine insa doar de faptul ca multi dintre intreprinzatorii romani nu si-au primit TVA inapoi, ci si de faptul ca - prin artificiile pe care le face - ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a falsificat, de fapt, datele legate de economia romaneasca pe care le-a trimis la Eurostat.Potrivit lui Nasui, la fel si-a falsificat si Grecia datele economice, inainte de aderarea la zona euro, cu putin timp inainte de a ajunge la un pas de colaps economic.Ramane de vazut daca si Romania va urma acelasi drum sau daca, intre timp, isi va asuma esecurile economice si va incerca sa le remedieze.