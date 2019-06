Comisia Europeana: Salariile bugetarilor au crescut mult prea repede. Romania a deviat de la tinta de deficit. Replica de la Finante: De vina e majorarea alocatiilor

Investitorii vor decide sa nu mai investeasca

Replica de la Finante: De vina e majorarea alocatiilor

"Vedem echilibrul structural, valorile istorice si cele prognozate si recomandate. Pana in 2018, este echilibrul structural. Obiectivul pe termen mediu ar trebui sa fie ceea ce Romania a stabilit, o valoare care a fost atinsa in 2014-2015, dar de atunci a deviat de la tinta, coborand mult sub aceasta tinta, a deficitului de 1%.Potrivit prognozelor Comisiei, fara anumite actiuni politice care sunt exprimate in Legea bugetului, ea va cobori si mai mult, deci deficitul s-ar mari. Ceea ce ar cere Comisia Europeana in privinta deficitului structural este o ajustare pentru 2019 si 2020, atunci Romania s-ar intoarce la 3% deficit", a declarat Isabel Grilo, sef de unitate a Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Financiare din cadrul Comisiei Europene.Oficialul european sustine ca. "Acest lucru nu este o problema, problema este modul in care se reflecta productivitatea Romaniei in comparatie cu salariile crescute.Productivitatea Romaniei nu a stagnat, insa evolutia salariala este mult prea mare in raport cu aceasta", a adaugat Isabel Grilo.Reprezentantul Comisiei Europene si-a exprimat ingrijorarea cu privire la cresterea deficitului contului curent.De asemenea, Isabel Grilo a afirmat ca modificarile aduse de catre Romania Codului Fiscal afecteaza mediul comercial in mod negativ, iar investitorii nu vor mai dori sa investeasca in tara noastra."Evolutiile din 2017-2018 in domeniul legislatiei privind fiscalizarea muncii. S-au facut ajustari in Codul Fiscal, schimbari in ceea ce priveste contributiile la asigurarile sociale intre angajator si angajati.Ele nu au facut obiectul unei evaluari de impact. Au dus la efecte nedorite. Noi nu vrem surprize. Surprize ii faci unui copil. Ceea ce ne-a surprins. Ele pot mari riscurile percepute, afecteaza investitiile si productia. Aduc costuri crescute ale afacerilor, Investitorii vor decide sa nu mai investeasca", a precizat oficialul CE.La randul sau, reprezentantul ministerului de Finante, Daniel Valcu, a afirmat ca Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 2, 4% in anul 2022."Guvernul este ferm hotarat sa mentina deficitul sub 3%. Romania face eforturi de a ajusta deficitul bugetar. Deficitul structural va fi ajustat de la 3% in 2020 la 2,4% in 2022.Cresterea deficitului structural fata de 2019 la 2020 se va datora reflectarii unei masuri pozitive. Estimam un deficit structural de 2,4% in 2022. Datoria publica este in limitele de 60% din PIB. Avem acum 55% si estimam ca nu va depasi 58%", a declarat Daniel Valcu, director in cadrul Ministerului de Finante.El a afirmat ca marirea deficitului bugetar la 2,76% a fost cauzata de majorarea alocatiilor pentru copii."In 2018 si 2029, deficitul sttructural s-a mentinut sub 3% din PIB. Ce s-a intamplat anul acesta este faptul ca Guvernul a trimis un proiect de buget cu 2,55% deficit. Parlamentul a marit alocatiile pentru copii, ceea ce a marit deficitul la 2,76%", a precizat Valcu.Referitor la inflatie, Daniel Valcu a afirmat ca aceasta "a crescut din cauza preturilor volatile, in special in zona legumelor", insa "chiar si BNR estimeaza ca pana la finalul acestui an va scadea".