PSD a dus economia in cap de riscam un deficit de 4,5%. Urmeaza alta crestere de pensii, asa ca investitiile ies din discutie

Acest rezultat este cu 70% mai slab fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand minusul finantelor publice in perioada similara a fost de putin peste sase miliarde lei sau 0,65% din PIB-ul pe 2018.De retinut, dupa prima treime din 2016 si 2017, rezultatele executiei bugetare au fost pe excedent. De remarcat atat valoarea de +0,17% de la finele lui aprilie 2017, cand efectele gestiunii economice anterioare au prevalat inca asupra efectelor schimbarii de politica in gestiunea banilor publici. Precum si faptul ca, odata declansata, deteriorarea soldului nu poate fi stapanita, desi ritmul s-a incetinit considerabil.In 2017, de la un rezultat de +0,17% din PIB pe patru luni, ne-am dus la -2,88% din PIB pe final de an. In 2019 suntem deja la -1,11% din PIB si vrem sa ne incadram in -2,76% din PIB.Aritmetica elementara arata ca ar fi necesara o ajustare de 1,4% din PIB pentru a reusi aceasta performanta.Adica(in plus la venituri si/sau in minus la cheltuieli). Dintre care, atentie,Ritmul de crestere a veniturilor bugetului general consolidat pe primele patru luni a fost de 11%, adica peste cele circa 9% ale PIB estimat pentru anul in curs, dar semnificativ sub avansul cu aproape 16% al cheltuielilor.Practic,De unde ar rezulta si sensul de ajustare al finantelor publice, in absenta probabila a unei majorari de fiscalitate, dat fiind ca suntem in an electoral si va urma inca unul.Raportarea la PIB este elocventa.Veniturile pe primele patru luni au crescut de la 9,5% la 9,7%, dar cheltuielile s-au majorat de la 10,1% la 10,8%.Cu 0,2 puncte procentuale pe plus la venituri si 0,7% pe minus la cheltuieli, ce putea sa rezulte decat un deficit bugetar majorat cu 0,5 pp?Simplificat pe segmente de cheltuieli, cele 0,7% care au dat cu minus din cheltuieli majorate s-au impartit simplificat dupa cum urmeaza: 0,4 pp (de la 2,8% din PIB la 3,2% din PIB) la cheltuieli de personal, 0,2 pp (de la 3,4% la 3,6% din PIB) la asistenta sociala si 0,1% la dobanzi, platite in contul datoriei statului (de la 0,5% la 0,6%).Una peste alta, se pune intrebarea daca si cum se mai pot limita obligatiile asumate de stat, prea mari pentru sumele care s-a demonstrate ca pot fi colectate. Precum si cum am mai putea tine sub control angajarea unor noi imprumuturi, necesare pentru a asigura respectarea angajamentelor deja luate hazardat, fara sustenabilitate pe termen lung.Citeste mai departe despre starea dezastruoasa a finantelor tarii in articolul Ajustare de 3 mld. euro in 8 luni, in conditiile cresterii pensiilor cu 15% peste 4 luni. Investitiile ies din discutie pe Curs de Guvernare