Cum a obtinut Guvernul din pix deficitul de 2,88% prin improvizatii si abrogarea juridica a raspunderii

Metodologia ESA ignora, spre exemplu, asa-numitele venituri one-off, exceptii care s-au produs intr-un an, dar care nu pot fi replicate in anii ce urmeaza.Similar, pe partea de cheltuieli, arieratele, datoriile neachitate, nu figureaza in calculul deficitului cash, dar apar in calculul deficitului ESA.Comisia Europeana ia in considerare, atunci cand decide declansarea mecanismului de deficit excesiv impotriva unui stat membru, calculele conform metodologiei ESA. Or, acestea vor veni abia peste 2-3 luni.Oricum, pentru situatia ca datele sunt incorecte, Guvernul - prin premierul Dancila si ministrul de Finante Teodorovici - si-a luat masuri de precautie:Prin Ordonanta 114 din decembrie, au abrogat si articolele din Legea raspunderii fiscal-bugetare care pedepsesc folosirea de date false.Poate cea mai mare surpriza din executia aferenta lunii decembrie sunt cei aproape 4 miliarde de lei incasati sub forma de "alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentei". In noiembrie, la acest capitol figurau venituri de doar 7,7 milioane de lei.Aceste sume sunt aferente unor proiecte finantate din fonduri publice, dar pentru care s-a cerut ulterior decontarea din fonduri europene.Guvernul a trimis spre aprobare Comisiei Europene, in luna decembrie 2018, proiecte in valoare de aproximativ 629 milioane euro, iar din aceasta suma, 571 milioane de euro reprezinta cheltuieli pentru proiecte care au ajuns la Bruxelles in ultimele doua saptamani ale anului 2018, a explicat recent comisarul pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu.Cele patru miliarde venituri suplimentare din fonduri europene au aparut in buget la cea de-a doua rectificare bugetara din 2018, insa o mare parte a acestora nu vor fi luate in considerare pe metodologia ESA, dupa cum se arata atunci in analiza Consiliului Fiscal."De precizat ca inregistrarea acestor venituri in executia ESA 2010 va fi facuta in functie de anul in care proiectul pentru care se solicita finantarea din fonduri UE a fost realizat - o estimare preliminara indica faptul ca doar 1,4 mld. lei s-ar reflecta ca venituri la nivelul anului 2018 in executia bugetara ESA 2010", a precizat institutia.Veniturile nefiscale din 2018 au fost cu 24%, respectiv 5,2 miliarde de lei mai mari decat cele din 2017, principalul factor care a determinat aceasta evolutie fiind dividendele suplimentare cerute companiilor de stat.Rundele suplimentare de dividende, respectiv cele in plus fata de dividendele aferente profitului companiilor in cauza, nu vor fi luate in considerare in calculul deficitului pe metodologie ESA.Veniturile din TVA s-au ridicat la 59,6 miliarde de lei, in crestere cu 11,3% fata de 2017, in contextul in care in ultimele doua luni ale anului au inregistrat avansuri de circa sase miliarde de lei, peste media lunilor anterioare.Veniturile din TVA reprezinta incasarile nete ale statului, dupa rambursari.Rezultatele din noiembrie si decembrie pot indica o scadere a rambursarilor de TVA, avand in vedere ca rapoartele Ministerului Finantelor Publice din primele noua luni ale anului indica o nerealizare cronica la acest capitol bugetar.Ca un facut, in ultimele luni a disparut de pe site-ul Ministerului de Finante situatia rambursarilor la TVA.Citeste mai departe analiza Din culisele deficitului de 2,88: Problemele, improvizatiile si abrogarea juridica a raspunderii pe Curs de Guvernare