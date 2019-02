Cum arata executia bugetara in ianuarie: Cheltuieli mai mari cu 23% la salariile bugetarilor si cu 28% la asistenta sociala

Ziare.

In ianuarie 2018, excedentul bugetar a fost de 1,98 miliarde de lei, respectiv 0,21% din PIB. Ianuarie 2017 s-a incheiat cu un excedent de 3 miliarde de lei, respectiv 0,37% din PIB, fata de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, inregistrat in aceeasi luna a anului 2016., reprezentand 2,5% din PIB, comparativ cu 2,4% din PIB in 2018.Procentual, veniturile au fost cu 15,1% mai mari, in termeni nominali, fata de luna ianuarie 2018. Se inregistreaza cresteri fata de luna ianuarie a anului precedent in cazul incasarilor din accize (+38%), contributii de asigurari (+32,3%), TVA (+23,1)., reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar, ajungand la o valoare de 6,95 miliarde lei", se arata in comunicat.De asemenea,pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 1,2 miliarde lei.Totodata,Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dar si la bugetul de stat. Subventiile sunt mai mici cu 32,2% fata de aceeasi luna a anului 2018. De asemenea, dobanzile sunt cu 24,3% mai mici", se arata in comunicat., ajungand de la 1.000 lei la 1.100 lei, de cresterea nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum si devansarea sumei (1,2 miliarde lei) pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Posta Romana.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 0,5 miliarde lei, mentinandu-se la nivelul lunii ianuarie 2018.