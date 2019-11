Ziare.

De mentionat este ca acest fapt se petrece pe fondul cresterii veniturilor la buget cu 11,6% la o crestere economica de 4,1%.Evolutia rezultatelor bugetului inainte de ultimul trimestru al anului din 2016 incoace este elocventa:Am adaugat rezultatele din executie la finele fiecarui an si pe ultimul trimestru pentru a vedea ca sansele de incadrare in deficitul-limita de -3% din PIB sunt practic nule (reamintim ca legea bugetului prevedea un deficit de -2,76% din PIB, pentru a carui atingere ar trebui sa avem o executie aproape perfect echilibrata in ultimul sfert al anului, ceea ce e, practic, imposibil).Cum s-a ajuns aici dupa ce in 2015 reusisem o (senzationala) ajustare a finantelor publice, cu un rezultat bugetar confirmat recent de Eurostat a fi fost de doar -0,6% din PIB? Daca facem apel la datele la 9 luni din urma pentru a invata ceva pentru viitor, cel mai util ar fi sa vedem ce am facut dupa "ne-am vazut sacii in caruta" cu echilibrele macroeconomice:Citeste mai multe despre Reteta: Cum iti majorezi deficitul de 5 ori in 3 ani fara sa construiesti nimic de anvergura pe Curs de guvernare