Daianu: Nu ne putem incadra in tinta de deficit in 2019. In 2022, vom ajunge la 7%!

"Deficitul bugetar este cu 0,8 procente din PIB mai mare fata de cat era consemnat in executia de anul trecut.Noi am si spus in nota privind rectificarea ca avem un buget care are in structura sa o incordare structurala foarte mare, care isi are izvorul in putinatatea resurselor si presiunile foarte mari.Problema nu este atat de stoc. Datoria publica in Romania la 35% din PIB ai zice ca este inca rezonabila. Polonia are 48 sau 49%, Ungaria in jur de 70%, Croatia tot peste 70%. Datoria publica, desi aproape s-a triplat fata de cea care era in 2007 - 2008, era 14% atunci, ai zice ca este rezonabila. Problema este de fluxuri.", a spus Daniel Daianu.El a precizat ca este posibil ca multi sa nu inteleaga magnitudinea acestor angajamente."Cu mare nonsalanta se vorbeste despre mentinerea calendarului... Am sentimentul ca nu exista un simt al proportiilor. Putem vorbi de un simt al masurii. Oameni care au simtul masurii. Automat te duci cu gandul ca un om care are simtul masurii are si un simt al proportiilor.De ce spun ca nu se intelege magnitudinea acestora? Pentru ca in conditii neschimbate, daca s-ar mentine calendarul de aplicare, suplimentul de procente din PIB in 2022 ar fi intre 3 si 4% din PIB. Oameni buni, vorbim de 3 si 4% din PIB, nu de 0,3% sau 0,4%. De aceea, spun ca nu exista un sentiment al proportiilor", a afirmat Daianu.In opinia acestuia, bugetul pe 2020 trebuie sa inceapa corectia, iar parametrul cheie ar fi ca deficitul bugetar de anul viitor sa il depaseasca pe cel din 2019, in conditiile in care este posibil ca acesta sa nu fie sub 3%.Daniel Daianu a afirmat ca institutia are o noua evaluare a deficitului pentru 2019, dar a spus ca nu doreste sa spuna care este cifra.El a declarat caDaianu a explicat ca cifrele iau in considerare doar majorarile cu asistenta sociala (inclusiv pensiile), nu si cele cu salariile.Seminarul EU-COFILE (European Union Finance & Banking Lectures Project) este organizat de Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Romana a Bancilor si Alpha Bank la Centrul de pregatire al BNR din Sinaia.